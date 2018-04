Crash de l’avion militaire : Un adieu émouvant aux victimes à Bordj Bou-Arréridj

Une foule immense a accompagné mardi dernier en fin de journée les deux martyrs de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Kherbache Nabil et Ziani Mohamed El Amine à leur dernière demeure.

Ces martyrs, qui sont tombés au champ d’honneur dans le crash de l’avion militaire près de l’aéroport de Boufarik, ont été également salués par les autorités militaires et civiles de la wilaya en plus des représentants du commandement de l’ANP. Toute la nation pleure ses dignes fils qui ont fait leur devoir en surveillant les frontières ouest du pays avant de périr dans ce tragique accident qui a touché tout le pays. Leurs parents, qui ont attendu 15 jours pour leur rendre un dernier hommage, sont restés dignes en notant que le pays mérite le sacrifice de leurs enfants.

La provenance de ces victimes qui viennent de plusieurs endroits de l’Algérie témoigne de la contribution de tout le peuple à la défense du pays. Ce n’est pas pour rien que la tristesse a touché tous les coins du pays. C’est ainsi que l’un des martyrs de la wilaya habitait l’Ouest alors que l’autre résidait à l’Est. Le premier qui se nomme Kherbachi Nabil, originaire d’El Mehir, avait refusé à son père qui le sollicitait, de changer de métier. Il voulait être soldat pour défendre son pays.

C’est en héros qu’il est mort. Il a été enterré après la prière d’El Asr. Il a été pleuré par toute une population qui a salué son sacrifice et loué ses qualités humaines et une mission noble qui les honore tous. C’est le même sentiment qui a animé les voisins de son compagnon à la caserne et dans l’avion qui réside quant à lui dans la commune de Bellimour Ziani Mohamed El Amine.

L’heure tardive de l’enterrement près de 22 heures n’a pas empêché tous les habitants de la commune et même des communes voisines d’assister aux obsèques qui ont été marquées, elles aussi, par la présence des autorités civiles et militaires.

Les youyous fusaient des maisons situées aux alentours du cimetière. Ils se sont entremêlaient aux cris d’Allah ou Akbar et de chahid habibou Allah. La tristesse se lisaient sur les visages et l’on pouvait lire également la détermination de l’assistance à exprimer sa gratitude pour le sacrifice consenti par ces martyrs.

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, Salah Affani, qui était accompagné des élus locaux et des responsables des différents services de la wilaya voit dans cette mobilisation, un symbole de l’unité du pays. Ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre le pays sont un exemple pour nous tous. Leur sacrifice a été apprécié à sa juste valeur par la nation qui a tenu à exprimer sa gratitude pour les héros, a déclaré le premier responsable de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj qui a tenu à manifester sa compassion avec les familles des victimes.

Notons que la troisième victime issue de la wilaya, Fehima Abdelhaq, originaire de Chfa au nord-est de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a été enterrée, il y a quelques jours

