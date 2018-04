Pour rénover le discours religieux : Libérer la fatwa des mains des pseudo-foukaha

Les participants à la conférence internationale sur «L’enseignement de l’éducation islamique dans les établissements publics» ont invité à Alger les savants et les responsables des centres de recherche académiques à la rénovation du discours religieux.

La déclaration finale de cette conférence de deux jours a comporté plusieurs recommandations formulées par les participants exhortant les savants et les responsables des centres de recherche académiques à œuvrer à la rénovation du discours religieux et sa purification des errements».

A ce propos, ils ont appelé à «la libération de la fatwa des mains des laboratoires impérialistes et les pseudo-foukaha».

Grâce à la sagesse de sa direction judicieuse et la politique de la réconciliation nationale, l’Algérie a pu venir à bout du terrorisme et panser les blessures du peuple algérien qui a montré que l’islam est plus fort que le terrorisme», ont-ils soutenu.

Au terme des travaux de la conférence, le Haut conseil islamique a honoré le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.