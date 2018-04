Pour atténuer la violence juvénile : Rationaliser l'utilisation des TIC

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a souligné, hier à Alger, la nécessité d'accompagner les jeunes et de rationaliser leur utilisation des nouvelles Technologies de l'information et de la communication (TIC), en les incitants à s’éloigner des sites qui véhiculent des messages violents.

«La révolution des TIC et le numérique est à l'origine des changements profonds opérés dans les sociétés arabes», a affirmé le ministre, lors d'une rencontre arabe sur «L'utilisation des contenus numériques et la prévention contre des attitudes véhiculant la violence en milieu de jeunes», appelant à la nécessité de «rationaliser l'utilisation des TIC». Le ministre a appelé, par ailleurs, à investir dans la jeunesse qu'il convient d'orienter au service du développement durable dans le monde arabe et en vue d'être au diapason des développements en cours. «L'Algérie n'est pas à l'abri de ce qui ce passe dans le monde», a indiqué le ministre, qui a ajouté que «les enjeux à venir mettent le pays devant le défi d'une mondialisation dangereuse». Dans un contexte pareil, le ministre de la Jeunesse et des Sports appelle à une meilleure adaptation à cette évolution technologique énorme et à préserver l'immunité de notre société en contrôlant ces technologies. Par la même occasion, le ministre a rappelé le nombre d'utilisateurs d'internet en Algérie, qui a dépassé 33 millions d'utilisateurs sur un total de 42 millions d'habitants, dont 19 millions utilisant les réseaux sociaux, «ce qui explique que cet espace virtuel soit devenu un défi sécuritaire, par la mauvaise utilisation des technologies modernes nécessitant l'élaboration d'un projet de loi sur le traitement des retombées négatives émanant de ces développements technologiques énormes». M. Hattab a indiqué, en outre, que l'étude menée en 2017 par l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (Unicef) sur la relation entre les enfants et jeunes avec le monde numérique, sur un échantillon de 24 pays, y compris l'Algérie, a dévoilé que les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont ceux qui utilisent le plus Internet, dont le taux a atteint 70%, soit 48% du total de la population. Pour leur part, les jeunes de moins de 18 ans représentent les deux-tiers des utilisateurs d'Internet à travers le monde.

À cette occasion, le ministre a appelé les participants à la conjugaison des efforts, à l'échange d'expériences, ainsi qu'à la coordination permanente à travers la rationalisation de l'implication fougueuse de la jeunesse arabe dans le monde numérique. Il a également appelé à la mise en place de plans, d'outils et de moyens nécessaires en vue d'arriver à une société d'informations en adéquation avec les cultures et les spécificités des sociétés arabes dans le cadre du processus de développement durable des pays. Dans ce cadre, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour ses efforts à l’égard de la jeunesse. M. Hattab a annoncé la création prochaine du haut Conseil de la jeunesse, soulignant que l'Algérie accueillera, en juillet, la troisième édition des jeux Africains de la jeunesse (JAJ-2018). En réponse à une question sur les travaux de l'AG de la Fédération algérienne de football (FAF), qui a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, à l'instar de l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, le ministre a mis en avant que la rencontre à laquelle ont pris part tous les acteurs du football, s'est déroulée en toute démocratie, appelant à «davantage de communication et d'entente». Organisée en collaboration avec la Ligue arabe, la rencontre s'étalera jusqu'au 27 avril et sera sanctionnée par des recommandations.