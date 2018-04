L’ambassadeur de Corée du Sud reçu par M. Zitouni : « Le président Bouteflika a la volonté de développer la coopération »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de Corée du Sud à Alger, Park Sang Jin, la volonté du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de développer les relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération entre les deux pays «au mieux des intérêts communs des deux peuples et de leurs aspirations», a indiqué un communiqué du ministère des Moudjahidine. Lors de cette audience, l'ambassadeur sud-coréen a exprimé «la considération et le respect qu'il voue à la lutte du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance», saluant la stabilité et la sécurité qui règnent en Algérie, a précisé le communiqué. Il a salué, en outre, «l'expérience pionnière de l'Algérie en matière de protection sociale et de prise en charge médicale des moudjahidine et des ayants droit», formant le souhait «de voir son pays tirer profit de cette expérience, à travers la signature d'une convention entre le ministère des Moudjahidine et le ministère coréen des Patriotes et des Anciens combattants, afin de s'enquérir et d'échanger les expériences, notamment en matière de préparation de grandes manifestations, d'autant que la République de Corée s'apprête à célébrer le centenaire de son indépendance l'année prochaine», conclut le communiqué.