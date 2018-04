Justice constitutionnelle : Conférence mondiale en 2020 en Algérie

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a appelé, depuis le Caire, à l'activation de la relation de coopération entre l'Union des cours et Conseils constitutionnels arabes, et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), «en faveur de l'intérêt commun pour le développement de la justice constitutionnelle dans les régions arabe et africaine», indique un communiqué du Conseil constitutionnel.

M. Medelci a fait cet appel, lors de l'allocution qu'il a prononcée aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union des Cours et Conseils constitutionnels arabes, clôturé hier. L'Assemblée générale de l'Union a approuvé l'accord de coopération entre les deux régions arabe et africaine, outre la proposition de l'Algérie sur le principe de représentativité de tous les territoires au bureau de l'Union, à savoir le Maghreb arabe, le Moyen-Orient et le Golf persique, a précisé la même source, qui a ajouté que la présidence de l'Union pour un nouveau mandat a été attribuée à la Jordanie. Le siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) est à Alger et compte actuellement 45 pays africains.

Le président du Conseil constitutionnel a mis l'accent sur l'importance de la 5e réunion de l'Assemblée général de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle qu'abritera l'Algérie en 2020, et elle aura à examiner le thème de «La justice constitutionnelle et la paix» sur proposition du Conseil constitutionnel algérien. M. Medelci a pris part également aux travaux de la réunion scientifique sur le thème «Développements constitutionnels récents dans le monde arabe», où il a mis en exergue dans ses interventions la vision de la Constitution algérienne de l'égalité, des droits culturels, de la liberté du culte et la pratique de la religion, à la lumière des développement constitutionnels et la jurisprudence du Conseil constitutionnel algérien, notamment dans le cadre du dernier amendement de 2016 initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ajoute le communiqué. Les délégations des pays ayant pris part à la réunion du Caire ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes du crash de l'avion militaire près de l'aéroport de Boufarik, tout en exprimant leurs condoléances et leur solidarité avec l'Algérie et les familles des martyrs du devoir national.