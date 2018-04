Etablissement d’un état indépendant avec El-Qods pour capitale : Soutien constant au peuple palestinien

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a réitéré, hier lors d’une audience accordée au membre du Conseil national palestinien et présidente de l’Organisation des prisonniers et blessés palestiniens, Mme Intissar Al-Wazir, le soutien “constant” de l’Algérie au peuple palestinien pour l’établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale, indique un communiqué du Conseil. Cet entretien, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur de la Palestine en Algérie, M. Louaï Aïssa, a permis de “passer en revue la situation de la question palestinienne et son devenir à la lumière de la décision du Président américain de transférer l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique (USA) à la ville sainte d’El-Qods”, ajoute le communiqué. Dans ce contexte, M. Bensalah a réitéré la position de l’Algérie rejetant cette décision et son soutien “constant” au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits et l’établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale.

De son côté, Mme Intissar Al-Wazir a salué la position “indéfectible” de l’Algérie envers la cause palestinienne sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les deux parties ont convenu de coordonner les positions et les efforts dans les fora internationaux au service des droits du peuple palestinien conformément à la légalité internationale, conclut le communiqué.