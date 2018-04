Intissar Al Wazir, invitée de notre Forum : « Nous ne renoncerons jamais à l’État de Palestine, libre et indépendant »

Le 16 avril 1988, à Tunis, ville à partir de laquelle Khali El Wazir (Abou Djihad) avait réussi à déclencher El-Intifada, est froidement exécuté par une opération commando, qui se voulait surtout une opération de force. Les agents du Mossad sont repartis tranquillement laissant derrière eux l’épouse du chahid, en larmes, agenouillée près du corps de son mari, sur lequel les médecins légistes relèveront 75 impacts de balle. Intissar El Wazir, était, hier, l’invité du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid.

Trente ans se sont écoulés depuis cette tragique nuit. Pourtant, une photo sur laquelle ont peut voir le chahid Abou Djihad souriant reçu par le défunt Président Houari Boumediène, fait fondre en larmes Intissar El Wazir. Une femme au caractère bien trempé, qui l’a hissée aux plus hauts rangs de la responsabilité. Première femme palestinienne à occuper le poste de ministre, membre du conseil national de l’Autorité palestinienne, secrétaire générale de l’Union des femmes de Palestine et initiatrice de la Fondation d’aide aux familles des martyrs et des blessés. Une association qui apporte un soutien financier à quelque 50.000 familles.

Du haut de ses 77 ans, elle incarne l’élégance, elle qui porte la cause de son peuple sur ses frêles épaules. Une cause qui connaît, en ces temps, les pires moments en raison de l’obstination de l’ennemi et son allié les Etats-Unis d’Amérique. Oum Djihad rappelle la volonté des Palestiniens, peuple et direction, de clore le chapitre des divisions qui ont duré 11 ans pour renouer avec l’unité palestinienne pour affronter les défis. Que de choses se sont passées en ces trente années. Des milliers de Palestiniens sont tombés sous les balles de l’armée israélienne et des centaines de dirigeants ont été victimes de liquidation par le Mossad. Le dernier en date Fadi el-Batch, chercheur dans le domaine de l’énergie et membre du Hamas tué en pleine rue à Kuala Lumpur. En ce mois d’avril, le chahid, le père de la lutte palestinienne, revient à travers les hommages qui lui sont consacrés. Cette commémoration, selon Aïssa Louaï, ambassadeur de l’Etat, doit rappeler à tous que la lutte contre le sionisme nécessite l’unification des rangs internes. Elle constitue aussi le garant de l’existence même des Palestiniens et de leur capacité à faire face à l’ennemi. Un ennemi qui fait fi, en toute impunité, de toutes les lois internationales. En dépit de toutes les résolutions, l’État hébreux piétine toutes les conventions internationales. Dans son intervention, présentée avec passion, l’ambassadeur de l’État de Palestine a salué le soutien indéfectible de l’Algérie au peuple palestinien. La Palestine n’est pas à vendre et El Qods ne peut faire l’objet de surenchères a rappelé le diplomate, qui a déploré toutes les pressions et les accusations non fondées que subit le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le diplomate palestinien a évoqué, par ailleurs, les développements de la cause palestinienne et les défis auxquels est confrontée la direction palestinienne, notamment face aux violations des droits légitimes du peuple palestinien par l’occupant israélien, ses agressions contre les lieux sacrés et ses tentatives de judaïsation d’El-Qods, les arrestations arbitraires...

C’est pourquoi le diplomate palestinien a tenu à mettre l’accent sur les efforts qui doivent être consentis pour mettre l’unité du peuple palestinien au-dessus de toute considération politique ou idéologique. À cet effet, il juge utile que les frères arabes s’abstiennent de départager les Palestiniens et de passer du soutien partisan à un soutien national de la cause palestinienne. «Les Palestiniens, a-t-il souligné, ne sont pas dans une bataille contre eux-mêmes, mais contre un ennemi qui est celui de la nation tout entière.»

Pour le diplomate palestinien, «les intérêts partisans ne doivent pas l’emporter sur l’intérêt national», car, a-t-il ajouté, «l’ennemi sioniste profite de ce malaise palestinien interne et de la situation que traverse le monde arabo-musulman pour mettre à exécution son entreprise de colonisation visant à chasser les Palestiniens de leurs territoires et à accaparer leurs symboles sacrés, y compris El-Qods». Il y a lieu de noter que la conférence a été marquée par la présence des sénatrices, Leïla Tayeb, Zhor Ounissi, Louisa Ighil Ahriz, du président de la Commission des Affaires étrangères de l’APN, Abdelhamid Si Affif, le président du comité parlementaire d’amitié avec le peuple palestinien, Abou Djihad, le père de la lutte palestinienne, M. Baba Ali, des SG de l’UNFA et de l’UNPA. Ainsi que d’autres personnalités politiques à l’image de l’ex-président de l’APN Karim Younès. Pour revenir à Abou Djihad, le père de la lutte palestinienne, son vrai nom est Khalil El-Wazir. Il est né à Ramleh, en 1936, dans ce qui est alors la Palestine sous occupation britannique. Il n’a que 12 ans quand éclate la première guerre israélo-arabe.

Sa famille est contrainte à l’exil. Le jeune Khalil grandit dans le camp d’El-Burej, en lisière de Ghaza. Adolescent, il prend part à des actions de fedayin palestiniens. Au milieu des années 1950, il fait la connaissance de Yasser Arafat en Égypte. Cette rencontre va marquer les deux hommes. Ils se lient d’amitié et décident d’unir leur destin. Prenant pour modèle la Révolution algérienne ils créent clandestinement le Fatah, en 1959, avec pour référence le FLN. Aussi, la décision de reprendre la lutte armée contre l’État hébreu prend effet. Son charisme et ce côté guerrier le propulsent au commandement des opérations extérieures du Fatah. Et font de lui le père de la lutte palestinienne. Israël ne tarde pas à faire de lui son ennemi public numéro un. À partir de 1965, le Shin Bet tente plusieurs fois de l’éliminer, sans succès. Sa traque ne connaît pas de répit. Le 16 avril 1988, à Tunis, ville à partir de laquelle il avait réussi à déclencher El-Intifada, il est froidement exécuté par une opération commando, qui se voulait surtout une opération de force. Les médecins légistes relèveront sur son corps 75 impacts de balle. Son assassinat n’a pas mis un terme à la détermination du peuple palestinien à continuer de lutter, pratiquement seul et contre tous, pour libérer El-Qods. Bien au contraire, il a fait de lui l’émir des martyrs, qui a laissé comme héritage cette célèbre phrase : «Aucune voix ne doit s’élever au-dessus de la voix de la Palestine.»

Nora Chergui