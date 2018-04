Eclairage public : Généraliser l’énergie renouvelable à travers toutes les communes

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a insisté, hier à El Bayadh, sur la généralisation de l’éclairage public par les énergies renouvelables, dont le solaire, à toutes les communes du pays. Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, Mme Zerouati a indiqué que ses services œuvrent, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables à travers les 1.541 communes du pays, surtout pour fournir l’éclairage public par l’énergie solaire qui contribue notamment à l’amélioration des conditions de vie dans les zones éloignées et rurales et par conséquent à la stabilité de leur population. La ministre a déclaré que ses services encouragent l’exploitation des énergies renouvelables dans divers secteurs, à l’instar du secteur agricole, partant des avantages de ces énergies du point de vue coût et facilité de raccordement . Fatima Zohra Zerouati a mis l’accent, par ailleurs, sur l’importance d’investir dans le recyclage des déchets et de relever le taux de leur récupération pour apporter une valeur ajoutée au secteur et à l’économie nationale, générer des emplois et préserver l’environnement. A ce sujet, elle a insisté sur la formation des jeunes dans le domaine de gestion et de recyclage des déchets, la réactivation des stations de contrôle de l’environnement au niveau national en tant que «mécanisme pour réaliser le développement durable», l’évaluation du degré de pollution induit des entreprises classées et le contrôle des milieux naturels. Mme Zerouati a précisé que ces stations ne se limitent pas à la collecte des données et d’informations environnementales, mais doivent constituer un outil de prospective et d’orientation des différents secteurs vers l’environnement. Lors de sa visite dans la wilaya, la ministre a inauguré un centre de déchets inertes s’étendant sur une superficie de 5,5 hectares au village de «Makthar» à proximité du chef-lieu de wilaya et inspecté un centre d’enfouissement technique (CET) des déchets solides s’étendant sur une aire de 16 ha où elle s’est enquise de l’expérience réussie d’une exploitation en matière de tri et de récupération de produits dont le carton, le plastique et les minerais. En outre, elle a visité la station de contrôle de l’environnement, réceptionnée en fin d’année dernière et qui attend son équipement dans les mois prochains pour son entrée en action efficacement, avant de rencontrer des représentants d’associations écologiques, les exhortant à relever le degré de conscience des citoyens. La ministre a entamé sa visite lundi soir dans la wilaya en inspectant le centre d’énergie solaire de la daïra de Labiodh Sidi Cheikh s’étendant sur une superficie de 4 hectares entré en service en fin 2016 pour une capacité productive quotidienne d’électricité de 24 megawatts.