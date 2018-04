Instance : De l’éthique au juridique

La commission d'éthique de la Fédération algérienne de football a été rebaptisée "commission juridique" lors de l'assemblée générale ordinaire de l'instance, tenue lundi au Centre technique de Sidi-Moussa, et dont la mission consistera entre autres à "défendre la FAF contre toute nouvelle attaque diffamatoire", a assuré le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. "Des personnes malintentionnées ont fait preuve d'une méchanceté gratuite envers la FAF, alors que d'autres ont colporté des propos diffamatoires contre elle. Mais tout cela va changer à l'avenir, car la commission juridique va riposter" a indiqué le président de la FAF, juste après l'adoption de ses bilans moral et financier pour l'année 2017. Cette commission juridique sera "présidée par Me Abderrahmane Zouaoui" a encore précisé l'ancien président du Paradou AC, en promettant que "la FAF ne se laissera plus faire" et que les auteurs de nouveaux actes de méchanceté gratuite contre elle "seront poursuivis en justice". La Fédération algérienne de football et le staff technique national, conduit par l'ex-international Rabah Madjer, ont été vivement critiqués dernièrement, mais pas souvent de "manière objective et constructive" selon Zetchi. D'où sa décision de réagir à travers l'installation de cette commission juridique, qui se chargera à l'avenir de défendre l'intégrité de l'instance et de ses employés.