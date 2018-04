Dans la lucarne : Une simple formalité !

Rarement, on avait accordé une telle importance à une Assemblée générale ordinaire. Certains avaient même prédit des «changements assez profonds» dans la composante actuelle, aussi bien au niveau du Bureau fédéral qu'à celui de la présidence de la FAF. Les scénarios les plus incroyables ont été étalés au grand jour. Chacun, arguments à l'appui, vous dira que c'est ainsi que les débats allaient se dérouler dans le nouveau fief de la FAF à Sidi Moussa. C'est vrai qu'il s'agit d'un endroit où il n'est pas facile de passer ou d’y pénétrer aisément, surtout pour les gens de la presse qui ne sont pas parmi les plus désirés. Ils n'ont pu faire leur travail comme ils l'auraient souhaité comme c’était le cas auparavant. C'était, pour eux, presque peine perdue d'avance. C'est alors qu'on a usé des astuces traditionnelles consistant à utiliser les «canaux informels» ou les amitiés nouées depuis fort longtemps. Toujours est-il, suivre les faits et les rapportés tels qu'ils se sont produits reste alors, en pareil cas, quelque chose faisant partie du virtuel. Les extrapolations et autres déductions frisant le subjectif sont alors le propre des uns et des autres pour offrir aux lecteurs la meilleure lecture afin d’être la plus proche possible de la réalité. Ce n’est pas toujours facile ! Il est clair que tant que la presse n'était pas présente aux travaux de l’AGO, il subsistera toujours quelque chose d'inachevé, d’incomplet dans le travail de fond pour offrir une information crédible et surtout «vraie» qui ne dénature pas les faits tels qu’ils ont eu lieu au sein de l’AG. Il est vrai que la participation de Raouraoua, à ce conclave, une année après son départ de la présidence de la FAF avait eu un effet quelque peu spécial sur les membres de cette AG. D’ailleurs, à son arrivée aux portes de l’amphithéâtre de Sidi Moussa où a eu lieu cette rencontre entre la «famille du football algérien», les journalistes n’aveint de yeux que pour lui. Il était la «vedette» incontestable malgré lui, surtout après ce qui c’était passé dans cette discipline depuis que la FAF avait changé de pensionnaire. Il avait même fait une déclaration à la presse où il avait affirmé qu’il dira tout en «étant le plus proche de la vérité et de la réalité des faits». C’est à dire qu’il ne cachera rien. S’il y a des dépassements ou des anomalies dans ces bilans, il n’hésitera pas à les dénoncer clairement devant les membres de l’AG. Finalement, les craintes émises, çà et là, par tous les observateurs se sont avérées vaines, analogues à jeter de la «poudre aux yeux». Ceux qui s’attendaient à des révélations fracassantes où les bilans moral et financier n’allaient pas passer, ont été les plus déçus pour ne pas dire les «dindons de la farce». Elle était connue avant même l’organisation de cette AGO, une année après l’intronisation de Zetchi comme nouveau président de la FAF. On pourra dire ce que l’on veut sur l’actuel président de la FAF et de son équipe, mais…. Les spécialistes ne retiennent que le résultat final. C’est-à-dire que les membres de l’AG ont voté, et c’est passé comme une lettre à la poste, les bilans moral et financier. On a eu beau parler d’un déficit, financier, d’une somme dilapidée, d’une erreur de comptage sur la somme laissée dès le départ par Raouraoua, lorsqu’il avait annoncé la somme de 850 milliards de centimes avant que ce chiffre ne descend à 750, puis 720 pour finir à 650 milliards. C'est-à-dire qu’on est loin du compte proféré au départ par l’ex-président de la FAF. Outre cela, l’hôtel auquel une partie des membres de l’AG, notamment l’ex-président Mohamed Raouraoua, a été abandonné d’un tour de main alors que le Bureau d’études, qui avait effectué le travail sur la question, aurait empoché, selon les présents , la bagatelle de 1 million de dollars. Avec cet argent, on aurait pu faire beaucoup de choses. Maintenant, il faudra s’attaquer aux centres de formation, même si on ne sait pas comment se fera le «montage financier». On sait seulement que ce sont quelques wilayas qui auront à payer la facture. Désormais, il est temps de penser sérieusement à l’avenir en se«retroussant les manches » tout en laissant de côté les «querelles de clocher» et ne penser qu’à la concrétisation des objectifs tracés par les uns et les autres. Notre football a besoin, plus que jamais, de réalisations et d’objectifs précis et surtout concrets.

Hamid Gharbi