NA Hussein Dey 2 - US Biskra 1 : Le Nasria sans vraiment convaincre

Le NA Hussein Dey a pris le meilleur, hier au stade du 20-Août (Alger), sur l'US Biskra, à l'issue d'une rencontre comptant pour la 27e journée du championnat de Ligue 1. Les Algérois se sont imposés par le score étriqué de 2 à 1, au terme d'une confrontation assez équilibrée dans l'ensemble.

Cette partie entre deux adversaires aux destins diamétralement opposés a débuté sur un faux rythme. Adoptant un schéma de prudence (4-5-1), avec un bloc relativement médian et un jeu plutôt direct, les poulains du coach Dziri étaient les premiers à se distinguer. 2’, Gasmi manque de peu l'ouverture du score. Les visiteurs, avec une configuration tactique plus offensive (4-3-3), n'ont pas tardé non plus à rentrer dans le match. 6', Touri réplique, mais son heading est bien capté par le portier du Nasria. 11', Hamoudi contraint Gaya à se coucher pour écarter le danger. Les débats sont équilibrés, et chaque formation tente d'imposer son rythme et son jeu. 14', Gasmi parvient à donner l'avantage aux locaux, en reprenant le centre de Harag au second poteau. Une réalisation qui intervient suite à une bévue monumentale du défenseur central de l'USB, Allam. L'égalisation des protégés de l'entraîneur Leknaoui est venue suite à une erreur défensive aussi. En voulant écarter le centre de Touri, Laribi trompe son propre gardien (27'). Le match s'emballe par la suite, et les deux teams se rendent coup pour coup. 36', Mouaki, dans une position idéale, ne parvient pas à cadrer. 41', le tir d’Ouartani est éloigné in extremis en corner par le gardien. Les deux teams ont entamé la seconde mi-temps sur les mêmes bases. Sans prendre trop de risque, le NAHD favorise le jeu direct, alors que l'USB, avec un jeu un peu plus élaboré, tente de construire des attaques placées. 57', la balle d’Ouartani est bien captée par le gardien. 63', le tir à bout portant de Khacef est repoussé par le portier. Le jeu s'emballe de plus en plus, et les coéquipiers de Hamoudi répliquent à chaque offensive de leurs adversaires. 65', Maansar manque lamentablement le cadre, alors qu'il était idéalement positionné au point de penalty. 66', le tir de Touri passe à peine sur la transversale. Les visiteurs poussent de plus belle et prennent de plus en plus de risque. 68', Le NAHD reprend l'avantage, suite à un contre rapide. Chouitar se débarrasse de la défense centrale, d'un crochet intérieur, avant de loger le cuir dans les filets. La formation des Zibans tente le tout pour le tout, pour revenir à la marque, mais n'y parvient pas. 88', Gaya s'illustre en repoussant de fort belle manière le tir de Touri. Le cuir revient dans les pieds de Mouaki, qui n'hésite pas à tenter sa chance aussi, mais le portier du Nasria repousse une fois de plus. Une victoire étriquée, qui permet au NAHD de prendre la seconde place au classement. L'USB compromet, par contre, ses chances de maintien.

Rédha M.