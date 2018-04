Ligue 1-Mobilis (27e journée), PAC 4 – ESS 2 : Paradou se joue de l’Entente

Le Paradou Athlétic Club a administré une véritable correction à l’Entente Sportive de Sétif, hier au stade Omar-Hamadi. Les Pacistes ont planté quatre banderilles aux Sétifiens, qu’ils ont dominés. Pourtant, cette rencontre revêtait assez d’importance pour les gars à Abdelhak Benchikha, dans leur conquête d’une place sur le podium, cette saison. Soit le seul objectif qui leur restait. Avec la défaite concédée hier, les camarades d’Aït Ouamar voient leurs chances de figurer sur le podium se restreindre sensiblement, notamment avec les victoires du NAHD et de la JSS, qui s’installent aux premières loges, juste après le CSC, leader du championnat. Les camarades d’Arous ont dominé leur vis-à-vis. Ils empochent une belle victoire qui leur permet de se maintenir au milieu du tableau (8e). Soit une bonne performance pour les gars du Paradou marquant son retour parmi l’élite. Pour revenir aux buts de la rencontre, c’est Aiboud qui a ouvert la marque pour les siens (10’). Bouzok lui répond en égalisant pour le PAC (21’). La domination paciste sera ponctuée en seconde période avec trois buts inscrits en quatre minutes. Loucif double la mise et redonne l’avantage au Paradou (60’). Bouzok réussit un doublé avec la 3e réalisation des gars à José Maria Noguès, une minute seulement plus tard (61’). Déboussolés, les partenaires de Nessakh prennent l’eau et encaissent un 4e but signé Benayad (64’), à ne pas confondre avec celui de l’ESS. Obambou réduira la marque pour son équipe (76’). Ce cinglant revers de l’ESS n’a pas manqué d’attiser le courroux du président Hassan Hammar et des supporters de l’Entente, qui ne semblent apparemment pas très convaincus par le travail effectué par l’entraîneur Benchikha. Ce qui a laissé dire à certains proches au fait des affaires du club d’Aïn El-Fouara, qu’il y a de fortes chances pour que la direction du club ne propose pas un nouveau contrat à Benchikha pour la saison prochaine.

Mohamed-Amine Azzouz