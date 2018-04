MDN, Ouargla : Un pistolet mitrailleur et un lot de munitions saisis

Un pistolet mitrailleur et un lot de munitions ont été saisis lundi à Ouargla par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) lors d’une patrouille de recherche. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, lundi lors d’une patrouille de recherche dans la localité de Bir Koulas à Ouargla (4e Région militaire) un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions (430 balles) et une lunette de tir pour le lance-roquettes RPG-7», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Ghardaïa : Condamnation à mort pour espionnage au profit d’Israël



Le tribunal criminel de Ghardaïa a prononcé lundi en appel une condamnation à mort et des peines de 10 ans de prison ferme à l’encontre de sept accusés poursuivis pour des actes d’espionnage. Le tribunal a ordonné la peine de mort à l’encontre de l’accusé principal (A.D.F) de nationalité libérienne et d’origine libanaise pour «espionnage au profit d’une puissance étrangère (Israël) et constitution d’une bande criminelle dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’Algérie». Les six autres accusés, de différentes nationalités subsahariennes, ont écopé de dix ans de prison ferme chacun pour les mêmes griefs.