Stratégie nationale d’exportation : Bientôt une feuille de route

La stratégie nationale à l’export (SNE), dont le 3e atelier de consultation des acteurs s’est déroulé hier au siège d’Algex, a comme objectif, précise le ministre du Commerce, de soutenir la diversification de l’économie algérienne, à l’effet de renforcer sa résilience et sa durabilité. D’autre part, il est question d’«améliorer les capacités du pays pour tirer profit des avantages du commerce régional et international».

A l’adresse d’un panel d’experts, M. Saïd Djellab souligne l’impérative implication «effective» et «efficace» de tous les acteurs de l’activité économique, sans laquelle «la réussite de ce projet ne pourrait intervenir». Précisant que la mise en place de l’étude sur la SNE est basée sur approche «inclusive et participative», le ministre annonce qu’une feuille de route, la première du genre, qui tracera les contours de la stratégie nationale de diversification des exportations, sera soumise juin prochain au gouvernement, et sa mise en œuvre interviendra un mois plus tard. À ce sujet, il annonce que 8 secteurs sont identifiés pour les examiner et les mettre à l’international. Il s’agit des produits pharmaceutiques, alimentaires et agricoles, des TIC, des composants automobiles, de l’électroménager, des produits pétrochimiques, les cuirs et les textiles, ainsi que les matériaux de construction.

Quatre fonctions horizontales que sont l’information et la promotion commerciale, la gestion de la qualité et de la qualification, la facilitation des échanges logistiques et le financement de l’export, seront analysées. Des groupes sont réunis pour travailler en ateliers afin de trouver les améliorations à mettre en œuvre pour permettre aux secteurs cités d’aller vers l’international. Cette SNE, poursuit le ministre, a le mérite de susciter et de faire connaître l’intérêt qu’accordent les opérateurs nationaux à l’élaboration de ce projet d’importance nationale. Dans sa communication, le premier responsable du Commerce met l’accent sur la nécessité urgente pour l’Algérie de «se départir de sa dépendance vis-à-vis de la mono exportation et du risque de volatilité des cours des hydrocarbures». Un risque qui, rappelle-t-il, a conduit le gouvernement à adopter un nouveau de modèle de croissance.



Produits interdits à l’importation : l’objectif est de partager la valeur ajoutée



Cette approche, enchaîne M. Djellab, a comme principal objectif «la consécration d’une plus grande liberté pour l’initiative privée, et l’amélioration du climat des affaires, en vue de promouvoir et d’intensifier l’investissement pour une accélération de la diversification de l’économie et des exportations».

Une telle dynamique intervient à point nommé, sachant que l’Algérie, comme le précise le ministre, aspire à devenir un «acteur actif dans le système commercial multilatéral, particulièrement au plan régional». D’autre part, M. Djellab rebondit sur la mise en place d’un climat d’affaires «propice au développement des activités productives, et incitatif pour l’investissement privé, national et étranger». Dans un point de presse tenu en marge de cette rencontre, le ministre précise, à propos de la liste des produits interdits à l’importation, qu’avec les difficultés financières que traverse le pays, des restrictions quantitatives sont prises pour certains produits tels l’électroménager, la téléphonie mobile, la céramique…Enchaînant, M. Djellab indique l’objectif pour l’Algérie est d’atteindre un rééquilibrage de la balance commerciale. Aussi, il précise qu’une marge de manœuvre est accordée aux opérateurs afin d’augmenter les capacités de la production nationale.



Protection de la production nationale : réflexion pour un nouvel instrument



Les opérateurs sont réunis selon les filières qu’ils représentent, et des contacts engagés avec des investisseurs étrangers pour la délocalisation de la valeur ajoutée. Rappelant que l’Algérie est jusqu’à présent considérée comme un marché de produits finis, M. Djellab relève qu’«à travers ces mesures, notre message est très clair, il porte sur le partage de la valeur ajoutée», et son corollaire d’atteindre une meilleure croissance. Y aura-t-il abandon ou pas de cette liste au profit d’une autre formule ? À cette question, le ministre explique que la liste subira une mise à jour, et son département est en train de réfléchir sur un nouvel instrument, lié aux droits additionnels provisoires, pour la protection de la production nationale.



Réactions de l’UE : l’Algérie favorable au dialogue



Sur l’interprétation de la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, qui a tout récemment laissé entendre que les mesures d’encadrement des importations prises par le gouvernement algérien pour préserver l’équilibre de la balance des paiements ne seraient pas conformes à l’accord d’association signé avec l’Union européenne, le ministre rappelle que la relation entre l’Algérie et l’UE est «stratégique».

Toutefois, il ajoute que notre pays a expliqué à son partenaire qu’il traverse une période transitoire et difficile en termes financiers. Il ajoute que le principe de partenariat implique qu’il y ait une compréhension des deux parties, et rappelle que l’Algérie est favorable au dialogue.

Fouad Irnatene