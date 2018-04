Approvisionnement en eau potable : Un programme complémentaire de 31 milliards DA

«Alger est complètement sécurisée des inondations.» C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, lors de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya d’Alger. Visiblement très satisfait des réalisations des projets relevant de son secteur, le ministre indique que ce qui a été «réalisé à Alger constitue une grande avancée».

Le ministre indique, à l’occasion, que les projets en cours de réalisation visités s’inscrivent en droite ligne du plan de sécurisation de la capitale contre les risques des inondations, tels que le projet d’Oued El-Harrach et celui des travaux d’aménagement de l’Oued Ouchaïah, à la sortie du tunnel, qui sont des ouvrages d’assainissement pour faire face au phénomène des inondations. M. Necib souligne qu’Alger dispose aujourd’hui d’un tunnel qui ceinture la capitale sur la partie du littorale, ainsi que d’autres tunnels qui viennent d’en haut vers le bas pour la protéger contre les inondations.

Selon lui, pour «boucler la boucle de la sécurisation de la capitale», il reste «un maillon à compléter, à savoir un tunnel qui va dans la continuité de la ceinture du littoral ; et il reste la section entre El-Kettani et la commune de Raïs-Hamidou, dont les études ont été achevées et les travaux seront entamés, pour pouvoir finir tout le projet». Le ministre a indiqué que «les énormes moyens financiers mobilisés par l’État vont permettre, dès le mois de juin prochain, d’assurer, dans un premier temps, un approvisionnement quotidien en eau potable à 367 communes à travers tout le pays, dont 200 communes sont déjà alimentées quotidiennement, puis progressivement à 225 autres durant le second trimestre 2018, à partir de l’été jusqu’à la fin de l’année». Ce programme complémentaire, qui a débuté en octobre dernier, a bénéficié de plusieurs investissements d’une valeur globale de 31 milliards de dinars. «Nous allons poursuivre notre programme jusqu’à arriver à notre objectif final, à savoir assurer une alimentation quotidienne en eau potable à 592 communes», a ajouté M. Necib.

Il insiste cependant sur le fait que l’État a réalisé de grands investissements et mobilisé de gros moyens, pour que les villes ayant été touchées par une insuffisance en alimentation en eau potable, «ne connaissent point le même désagrément, et passeront un été bien meilleur que ceux des années précédents», assure le ministre. «La différence sera amplement ressentie entre cette année et l’année 2017», dit-il.

Il annonce que le réaménagement du projet d’Oued El-Harrach sur 6 kilomètres sera complètement achevé dans un an, à savoir en avril 2019. «Oued El-Harrach sera propre, navigable, et 200 hectares seront aménagés en des espaces verts et de loisirs pour les familles de la capitale». C’est un projet stratégique qui s’inscrit dans le programme du Président de la République, il est considéré d’une grande valeur ajoutée à la fois au secteur et à la population d’Alger.

Lors de sa sortie, le ministre a inspecté l’avancement du réaménagement du projet d’Oued El-Harrach, le projet de réhabilitation structurelle interne de la conduite de l’AEP à Kouba et le chantier des travaux d’aménagement d’Oued Ouchaïah. Il a eu également à visiter la station d’épuration de Béni Messous, où il a reçu des explications sur la 2e tranche du traitement tertiaire en ultraviolet et le schéma de réutilisation des eaux épurées dans l’irrigation des terres agricoles. Il a aussi assisté à la présentation de la problématique des boues par les experts de la Seaal. Au niveau de ce dernier point, le ministre a rendu hommage aux autorités locales, pour avoir songé «à récupérer ces eaux traitées aux ultra-violets, habituellement destinées aux cultures maraîchères à d’autres fins, à savoir pour les forêts de Baïnem et de Bouchaoui, mais aussi destinées à la réalisation d’un lac artificiel au Parc Dounia».

Mohamed Mendaci