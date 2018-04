Le vice-ministre grec des AE M. Katrougkalos : L’Algérie recèle d’énormes moyens dans le domaine du tourisme

Le vice-ministre grec des Affaires étrangères, Georges Katrougkalos, a salué les moyens «énormes» dont recèle l’Algérie, et fait part de la disposition de son pays à poursuivre le développement des relations bilatérales avec l’Algérie dans le domaine du Tourisme, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Lors de l’audience qui lui accordée le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelakder Benmessaoud, M. Katrougkalos a salué les moyens «énormes» dont recèle l’Algérie, exprimant par là même, la disposition de son pays à poursuivre le développement des relations bilatérales avec l’Algérie dans le domaine du Tourisme, à consolider et promouvoir les domaines de partenariat et de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme, à même de servir les intérêts communs. À ce propos, le vice-ministre grec des Affaires étrangères a souligné l’importance de signer un projet d’accord de coopération touristique bilatérale, et a fait part de la disposition de son pays à examiner toutes les voies disponibles. Pour sa part, M. Benmessaoud a fait part de la disposition de l’Algérie à créer un pont de coopération entre les opérateurs dans le domaine du tourisme et à encourager l’échange touristique bilatéral, telles la promotion du tourisme et l’organisation de voyages exploratoires au profit des opérateurs et acteurs du tourisme, en vue de faire l’Algérie un future pôle touristique pour les touristes.



Relancer le partenariat dans le secteur des transports



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a aussi reçu M. Katrougkalos. Le ministre a mis l’accent sur l’importance de promouvoir et de développer les relations de coopération et la mise en place de tous les moyens nécessaires à leur réussite dans les domaines des transports aérien et maritime, ainsi que des ports, d’autant que la Grèce jouit d’une solide expérience dans le domaine du transport maritime et de la gestion des ports.

M. Katrougkalos s’est félicité de la confiance mutuelle et des relations solides unissant les deux pays, mettant en avant la détermination de son pays à relancer le processus de partenariat et de coopération, particulièrement dans le secteur des transports, et à l’élargir à d’autres domaines. Les deux parties sont convenues, dans ce sens, de la nécessaire relance et de l’activation des commissions mixtes relatives à la coopération dans le domaine du transport maritime, de la gestion et de la sécurité portuaire, et la formation du personnel, en sus de la relance de l’accord aérien signé auparavant entre les deux pays.