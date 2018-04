Forum parlementaire arabo-africain : Une délégation du Conseil de la nation à Rabat

Une délégation du Conseil de la nation prendra part, aujourd’hui et demain à Rabat (Maroc), au forum parlementaire économique arabo-africain, et à la réunion des femmes parlementaires organisés par la Ligue des Sénats, des Conseils consultatifs et Conseils similaires de l’Afrique et du monde arabe, en collaboration avec la Chambre marocaine des conseillers, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation.

L’ordre du jour du forum, qui se tient sur le thème «Pour la construction d’un modèle complémentaire de coopération régionale», porte sur une «étude stratégique arabo-africaine pour la réalisation de la sécurité alimentaire», «Les partenariats économiques susceptibles de réaliser le développement en Afrique et dans le monde arabe» et «Le rôle de la femme dans le renforcement de la croissance économique et le développement durable», a précisé le communiqué.