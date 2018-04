M. Bensalah reçoit l’ambassadeur de Libye : Préserver des relations fraternelles et historiques

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier au siège du Conseil, l’ambassadeur de Libye à Alger, Mohamed Mokhtar Mazen, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie, au cours de laquelle il a salué «le rôle de l’Algérie et son soutien à la Libye face à la conjoncture difficile qu’elle traverse», indique un communiqué du Conseil.

Le diplomate libyen a salué les efforts «constants» de l’Algérie et son «important» soutien au peuple libyen, pour lui permettre de réaliser ses aspirations à la sécurité et à la stabilité, exprimant sa considération pour le souci de l’Algérie «à préserver les relations fraternelles historiques», ajoute le communiqué. Pour sa part, le président du Conseil de la nation a affirmé que les relations entre les deux pays «revêtent un caractère exceptionnel et privilégié, par les positions historiques du peuple libyen frère durant la guerre de Libération nationale et les années difficiles traversées par le pays».

«Les efforts consentis aujourd’hui par l’Algérie et ses démarches visant à permettre au peuple libyen de surmonter la conjoncture difficile qu’il traverse en comptant sur les potentialités de ses enfants participent du souci de préserver les liens de fraternité et les relations privilégiées unissant les deux peuples frères», conclut M. Bensalah.