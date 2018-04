Grand angle : « STOP ! »

Le Yémen n’en finit pas de compter ses morts. Le dernier raid meurtrier qui a fait un peu plus de 40 victimes parmi les civils n’est que l’illustration parfaite d’un échec tant militaire que diplomatique. La démarche va-t-en-guerre de la coalition a marqué ses limites et le bruit des bottes a embourbé toute solution à ce conflit qui entame sa quatrième année. La logique de l’armada militaire et de répression a été contre-productive. Elle a contribué à ancrer un peu plus la présence, auparavant maitrisable, des groupes terroristes, notamment parmi certaines tribus du centre du pays, et a fait oublier à la communauté internationale deux dynamiques extrêmement importantes pour comprendre ce qui se passe dans ce pays depuis le début de la guerre en 2015 : d’une part, le mouvement de renouveau du zaydisme par la rébellion Houthie et, d’autres part, la résurgence d’un mouvement sécessionniste au sud du Yémen. Ces deux dynamiques structurent largement le conflit mais ont été souvent ignorées dans le courant de la décennie 2000, et ont été dès lors incomprises. C’est cette incompréhension qui a favorisé, d’une certaine manière, l’abandon à l’Arabie saoudite du dossier yéménite par les grandes puissances. Le royaume est implicitement apparu comme étant le seul capable de gérer ce dossier complexe. Or, Ryadh est intervenu en mars 2015 avec son propre agenda et dans le cadre de sa rivalité avec l’Iran. Plus la guerre dure, — dont la composante confessionnelle est évidente—, plus les groupes terroristes trouvent une légitimation et risquent bien de trouver dans le contexte yéménite un nouveau front à partir duquel projeter leur violence. Les cuisants revers subits en Irak et en Syrie et la traque organisée en Libye et dans la région du Sahel y contribuent fortement à concrétiser ce scénario. Il y a aussi la question des réfugiés. Le nombre de réfugiés hors des frontières du pays est encore limité —on en estime le nombre à 400.000 sur plus de 3 millions de déplacés yéménites —, la pression risque bien de s’exercer de façon croissante et de peser tant sur les pays de la péninsule Arabique que sur l’Europe surtout. Ignorer la crise yéménite aujourd’hui, c’est favoriser une déstabilisation, du fait que ce pays permet d’appréhender un certain nombre d’enjeux centraux pour l’avenir du monde. Cette région est un carrefour dans lequel les grandes puissances se sont impliquées d’une manière ambivalente. Tout d’abord, l’existence de deux Yémen jusqu’en 1990 est le signe de la perméabilité de cette marge délaissée aux rivalités entre puissances. Le Yémen du Sud s’est ancré dans le camp socialiste pendant la guerre froide mais a développé une singularité. Depuis septembre 2001, le Yémen a été un terrain d’engagement privilégié de la lutte anti-terroriste et il a incarné aussi ses nombreux échecs. L’on peut dire que plus de quinze ans d’engagement contre al- Qaïda ont été contre-productifs à cause justement de certains franc-tireurs. Après 1.000 jours de guerre sans issue, il est enfin grand temps de dire « STOP ! »

M. T.