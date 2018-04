Parlement : Mettre l’identité nationale à l’abri de l’instrumentalisation politique

Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a abrité hier une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, qui a présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi 278-63 fixant la liste des fêtes officielles.

Lors de l’allocution d’ouverture prononcée en cette occasion, le président de l’APN a déclaré que «le nouvel an amazigh, Yennayer, est une fête officielle qui renforce l’identité nationale et la préserve de l’instrumentalisation politique» .

M. Saïd Bouhadja a également souligné que ce texte s’inscrit dans le cadre de la concrétisation et la mise en œuvre de la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, d’instituer le nouvel an amazigh en tant que fête officielle, et ce, pour la première fois depuis l’indépendance. Poursuivant ses propos, il affirme qu’il s’agit là d’une «décision courageuse» émanant de l’attachement du Chef de l’Etat à renforcer les fondements de l’identité nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazighe et la mettre à l’abri de l’instrumentalisation politique». Ce projet de loi, rappelle le président de l’APN, vient en parachèvement de ce qui a déjà effectué au préalable suite aux mesures constitutionnelles adoptant Tamazight, deuxième langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe, et ce, dans le sillage des réformes importantes et globales du Chef de l’Etat qui tendent à consolider davantage l’union nationale et la stabilité.

Aussi, le président de la Chambre basse du Parlement qualifie l’adoption de Tamazight, comme langue nationale et officielle et sa constitutionnalisation de «ciment supplémentaire de l’unité des Algériens, au moment où, a-t-il mis en exergue, notre pays affronte de grands défis, tant au niveau national et qu’international ».

M. Bouhadja a, d’autre part, mis à profit cette occasion pour remercier les membres de l’APN pour les contributions de «qualité » qu’ils ont apportés aux fins d’enrichir le projet de loi relatif à la santé qui a été présenté et examiné par les représentants du peuple, dimanche et lundi derniers.

De même qu’il a salué le climat démocratique qui a régné lors des débats où les différents points de vue des députés ont été exprimés en plénière.



M. Mourad Zemali : Ce texte de loi intervient en application des orientations du Président de la République édictées en Conseil des ministres le 27 décembre 2017



Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, qui a présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, a souligné que ce texte intervient, en fait, en application des orientations du Président de la République, édictées lors de la réunion du Conseil des ministres, le 27 décembre 2017, mettant l’accent sur le fait que la Constitution révisée en mars 2016 a «définitivement scellé l’approbation par le peuple algérien tout entier du Tamazight, comme langue nationale et officielle». Le ministre a indiqué d’autre part que le jour de l’an amazigh «Amenzu n yennayer», correspondant au 12 janvier de chaque année, est une fête nationale et journée chômée et payée pour l’ensemble des personnels y compris ceux payés à l’heure ou à la journée, à l’exception des personnels astreint au travail posté qui sont tenus d’assurer la continuité du service. La célébration de «Amenzu n yennayer» se veut «un acquis et un prolongement des efforts visant à soutenir et à accompagner toute action visant à préserver les fondements nationaux dans leur triple composante islamique, arabe et amazighe».

Il convient de rappeler dans ce contexte, que dans l’exposé des motifs du projet de loi, la célébration du 1er Yennayer de chaque année, renforcera ainsi «l’attachement indéfectible et le lien permanent avec la civilisation et l’histoire amazighe, dont le calendrier commence en l’an 950 avant Jésus Christ, qui coïncide cette année avec l’an 2968, correspondant à l’année grégorienne 2018». Il est signalé également que cette date restera au fil des années «un évènement qui rappelle aux générations futures les gloires et l’héroïsme de leurs ancêtres et leur lutte pour la liberté, la dignité et l’émancipation».

Lors des débats qui ont suivi la présentation du projet de loi, les députés ont dans l’ensemble vivement salué le contenu du texte. Il y a lieu de rappeler enfin que la séance du lundi 30 avril sera consacrée au vote des deux projets de loi présentés et examinés à l’APN au courant de cette semaine : le projet de loi relatif à la santé et celui modifiant et complétant la loi 278-63 fixant la liste des fêtes officielles.

Soraya Guemmouri