Les participants ont émis des recommandations : Renforcer le rendement

Les travaux des assises nationales de l’agriculture ont été sanctionnés par des recommandations issues des 9 ateliers ouverts depuis le 11 mars dernier jusqu’au 22 avril, à travers lesquels il a été mis en exergue la nécessité de soutenir le secteur agricole, différentes branches de production, et de renforcer son rendement dans le cadre de la démarche de l’Etat à diversifier l’économie. Le premier atelier dont le thème était le foncier agricole a été sanctionné par plusieurs recommandations dont la préservation et la protection des terres agricoles et la mise en valeur des terres arables et la poursuite de la récupération des terres inexploitables. Le deuxième atelier qui a été consacré aux ressources en eau destinées à l’agriculture et à l’irrigation, un élément essentiel et un facteur principal dans la production, a été couronné également par plusieurs recommandations dont la nécessité d’œuvrer à l’extension de la superficie irrigable à travers une grande mobilisation d’eau conventionnel et non conventionnel destinée à l’irrigation, tout en œuvrant à économiser l’eau à travers la sensibilisation sur l’impératif d’utiliser des matériels d’irrigation susceptibles d’économiser l’eau notamment en ce qui concerne les récoltes stratégiques. Le troisième atelier a examiné le financement, l’investissement agricole et l’industrie alimentaire et a été sanctionné par plusieurs recommandations dont l’encouragement des établissements financiers pour le développement de nouveaux produits bancaires à même de soutenir les activités rurales et agricoles ainsi que celles de la pêche. Il s’agit également de la nécessité d’encourager le financement des investissements agricoles à travers le Leasing. Le quatrième atelier portant sur la valorisation des produits agricoles et les industries manufacturières a été sanctionné par plusieurs recommandations exhortant à l’utilisation de semences, de plantes et de légumineuses approuvées et l’orientation vers l’usage des intrants bio, outre la modernisation des systèmes de production à travers le développement d’équipements agricoles adaptés avec les différents produits et zones climatiques. S’agissant du cinquième atelier consacré au dossier de l’exportation des produits agricoles, une série de recommandations ont été formulées à savoir l’adaptation du programme d’exportation des produits agricoles avec les besoins des pays importateurs, le renforcement des pôles agricoles spécialisés dans la production des récoltes non saisonnières connaissant une forte demande dans les marchés extérieurs. Le développement rural et la promotion de la richesse forestière étaient le thème du sixième atelier, où les participants ont mis l’accent sur la nécessité de valoriser les ressources territoriales, la réhabilitation des zones rurales à travers la mise en œuvre des projets structurés créateurs de richesse et d’encourager les initiatives régionales visant le développement durable des activités agricoles. Les participants au septième atelier, dédié au secteur de la pêche et l’aquaculture, ont soulevé plusieurs recommandations entre autres l’impératif de classifier les métiers de la pêche et de l’aquaculture parmi les métiers pénibles, appelant à l’octroi de facilités bancaires en faveur des projets d’investissement dans ce domaine. Le 8e atelier s’est attelé à examiner la formation, l’orientation et la recherche scientifique dans le secteur agricole et a recommandé d’œuvrer à la révision, la modernisation et l’adaptation du système de formation au développement agricole. Pour ce qui est de la recherche scientifique, le même atelier a recommandé la nécessité d’œuvrer à l’intégration des activités scientifiques des instituts techniques agronomiques au Système national de recherche scientifique et de développement technologique, et à la valorisation des programmes et projets de la recherche scientifique à travers le partenariat avec le secteur économique. Quant à l’orientation agricole, l’atelier a conclu à la nécessité de renforcer et moderniser le Système national de l’orientation agricole, de le réadapter à travers la mise en œuvre des règles d’orientation, nationales et locales, et d’instaurer un mécanisme d’information destiné au monde agricole et rural. Par ailleurs, le 9e atelier a conclu à plusieurs recommandations, dont la nécessité de valoriser les efforts des opérateurs du secteur dans leurs efforts visant la création des conseils professionnels et interprofessionnels, dans leur souci d’améliorer le cadre de travail et d’animation ainsi que de tisser des relations efficaces avec les Chambres agricoles, outre la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des activités de développement par les Chambres agricoles afin de faciliter et accompagner les jeunes porteurs de projets.