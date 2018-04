Éducation islamique : Enrayer les références du terrorisme et ses sources suspectes

Lors de ce colloque, qui a vu la participation de plusieurs théologiens et érudits venus d’une trentaine de pays arabes et musulmans, le responsable du HCA a mis en exergue «les réformes lancées par le ministère de l’Éducation nationale, à travers les leçons insérées dans le manuel scolaire».

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a affirmé hier à Alger, que «l’éducation islamique doit tendre à enrayer les références du terrorisme et ses sources suspectes qui sèment le mal à travers les mauvaises compréhension et interprétation des versets coraniques et de la Sunna», et ce, dans son allocution lors des travaux de la conférence internationale sur «L’enseignement de l’éducation islamique dans les établissements publics», organisée par le HCI en collaboration avec les ministères de l’Education nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Culture.

Bouabdallah Ghlamallah, qui a mis en exergue la nécessité de mettre en application les didactiques de l’éducation islamique afin de « combattre les références et les fondements sur lesquels s’appuie l’extrémisme et le terrorisme», précisera que l’école « authentique et originale» doit apprendre à l’enfant l’amour du travail et le former sur les valeurs de sa société et de sa religion.



Il n’y a aucun conflit sectaire en Algérie



Le président du Haut conseil islamique a affirmé qu’il n’y a «aucun conflit sectaire en Algérie». «Les rites Malékite et Ibadite ont cohabité en parfaite entente sans jamais connaître de conflit et cette coexistence s’est poursuivie après l’introduction du hanafisme avec l’arrivée des Ottomans», a expliqué M. Ghlamallah lors de son allocution. Estimant que «c’est le courant salafiste qui a introduit la corruption intellectuelle en Algérie», il a prôné «la promotion de la culture de tolérance entre les différentes doctrines du fiqh, qui s’accordent sur l’attestation de foi et l’Islam, en dépit de leur divergence de vues». A une question sur la relation entre l’enseignement de l’éducation islamique et l’extrémisme, M. Ghlamallah a affirmé que l’éducation islamique «n’a jamais été à l’origine d’une division entre Algériens», précisant que «l’école n’a jamais été le terreau des idées extrémistes et takfiristes». Qualifiant les méthodes d’enseignement de l’éducation islamique en Algérie «d’acceptables», il a indiqué, toutefois, que ces méthodes renfermaient «certaines lacunes qu’il faut corriger». Il a plaidé, en outre, pour la révision de la politique de formation des enseignants d’éducation islamique, estimant que l’abandon des instituts technologiques de formation des enseignants était «une erreur» et les universités «ont montré leur limite en matière de formation des enseignants». Lors de ce colloque, qui a vu la participation de plusieurs théologiens et érudits venus d’une trentaine de pays arabes et musulmans, le responsable du HCA a mis en exergue « les réformes lancées par le ministère de l’Education nationale à travers les leçons insérées dans le manuel scolaire ».

Après avoir dénoncé l’utilisation de la religion à des fins malintentionnées, il précise que l’islam est exempt des courants intrus qui veulent l’instrumentaliser dans la mise en œuvre de politiques ne servant pas la religion mais encourageant l’islamophobie, ce qui est « dangereux ».

Il explique que la fin du désordre dans quelques établissements nationaux et la lutte contre l’extrémisme sont tributaires de la formation des enseignants ainsi que de la réforme des didactiques scolaires pour inculquer le civisme et la convivialité. Ce colloque de deux jours verra la présentation de 42 communications sur la notion de l’éducation islamique, la réalité, les enjeux et les difficultés de son enseignement dans les établissements scolaires ainsi que les perspectives de son développement. Ces communications seront présentées par des chercheurs en sciences de l’éducation, des académiciens, des inspecteurs du secteur de l’éducation et de membres des instances chargées de l’élaboration des programmes éducatifs. Le Mufti d’Egypte, Chawki Ibrahim Abdel Karim Allam précisera que la formation est la base de la bonne compréhension et de la coexistence sociale.

Le Mufti a mis en exergue l’importance de l’enseignement dans les établissements officiels pour former un musulman modéré et intègre.

Après avoir indiqué que le terrorisme exploite « la pauvreté intellectuelle », le Mufti a attiré l’attention sur « l’enseignement individuel » qui représente un « danger » sur la société. Il indique que les « personnes qui ont commis les attaques terroristes sont issues de l’enseignement individuel ». Quant au vice-président des affaires religieuses de la Turquie, Ramdhan Oslou, il a rappelé que son pays a mis au point des manuels scolaires particuliers dans l’enseignement religieux au niveau de quelques établissements. «Nous avons 100 facultés dans les sciences islamiques», ajoute-t-il.

De son côté, le ministre syrien des Wakfs, Mohamed Abd Star Sayed, a souligné qu’«il y a une campagne féroce ciblant les piliers de notre religion», précisant que son pays lutte contre le terrorisme, car le terrorisme est contre l’Islam.

Dans ce cadre, le ministre syrien a considéré qu’il y a des organisations armées qui exploitent l’islam pour des intérêts politiques, entre autres, l’organisation DAECH, et rappelle que « l’Algérie a lutté contre le terrorisme durant toute une décennie et que la Syrie en fait de même depuis huit ans.

Hichem Hamza