Grande mosquée d’Alger : Concours national pour choisir le meilleur muezzin

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a annoncé, à Alger, l’organisation prochaine d’un concours national pour choisir le meilleur muezzin qui fera l’Adhan (appel à la prière) à partir de la Grande mosquée d’Alger, précisant que celui-ci devra avoir «une voix belle et puissante reflétant l’héritage culturel, civilisationnel et religieux» algérien suivant la tradition du Prophète (QSSSL).

Dans une allocution, lors de la Journée d’étude sur le thème «Esthétique de l’Adhan : esthétique de l’Islam», organisée par le Centre culturel islamique, M. Aïssa a précisé que le concours qui sera organisé prochainement «est ouvert à tous les muezzins à la voix belle et puissante», ajoutant que des spécialistes et experts du domaine seront mis à contribution pour choisir le meilleur muezzin qui fera l’appel à la prière à partir de la Grande mosquée d’Alger, après son inauguration fin 2018.

Le ministre a salué les muezzins algériens qui possèdent de belles voix et s’inspirent de l’héritage culturel et civilisationnel algérien suivant la Tradition du Prophète (QSSSL). Pour le premier responsable du secteur, cette rencontre «est l’occasion de mettre en avant la véritable image de l’islam et permet à l’Algérie de renouer avec son authenticité et de se réconcilier avec sa mémoire». C’est également l’occasion de donner suite à l’arrêté ministériel publié au Journal officiel et relatif à la régulation de l’Adhan, conformément à la tradition du Prophète (QSSSL), a-t-il ajouté, mettant en exergue «l’importance de parfaire la voix de l’appel à la prière pour qu’il soit audible dans les villages et les villes, et éviter toute interférence».

Pour ce faire, des journées pédagogiques doivent être organisées au profit des muezzins, a relevé M. Aïssa.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, des experts, des imams et des muezzins de différentes régions du pays et des États-Unis d’Amérique ont pris part à cette journée d’étude.

