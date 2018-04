Hadj : Accélérer le dépôt des dossiers de visa

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé l’ensemble des citoyens détenteurs de livrets de pèlerinage 2018 à accélérer le dépôt de leur dossier, afin de compléter les procédures administratives relatives à l’obtention du visa, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

En raison des «délais très court» dédiés au dépôt des dossiers de demande de visa, «le ministère de l’Intérieur appelle l’ensemble des citoyens détenteurs du livret de pèlerinage 2018 a accélérer le dépôt de leur dossier sans le billet de voyage, ce dernier sera joint ultérieurement au dossier après son acquisition auprès de la compagnie Air Algérie.

Le dépôt se fera au niveau des circonscriptions administratives ou daïras dont dépendent les citoyens concernés afin de compléter les procédures administratives relatives au renseignement des livret de hadj et la saisie des données pour l’obtention du visa», précise le communiqué.

L’opération de saisie des données pour la demande de visa au profit des citoyens concernés par le hadj 2018 a débuté le 17 avril 2018 et se poursuivra jusqu’au 15 mai 2018 comme dernier délai. «Les services des wilayas et des circonscriptions administratives s’engagent à accomplir les procédures exigées dans les délais impartis», assure la même source. Le dossier comprend : attestation de succès au tirage au sort ou le livret du hadj, un passeport biométrique dont la validité n’est pas inférieur à 6 mois à compter du 1er juillet 2018, l’attestation d’examens médicaux délivrée par la commission médicale de wilaya, une copie du récépissé de paiement des frais du hadj délivrée par la Banque d’Algérie et 3 photos récentes à fond blanc. (APS)