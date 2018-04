Déradicalisation : L’expérience locale expliquée à des imams américains

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé, à Alger, que la visite d’une délégation d’imams des États-Unis d’Amérique en Algérie était une opportunité, «pour exposer l’expérience algérienne en matière de déradicalisation».

Dans une déclaration à l’issue de l’audience qu’il a accordée à une délégation d’imams de Californie, M. Mohamed Aïssa a indiqué que la visite des responsables américains des Affaires religieuses «s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’accord conclu entre le ministère et le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, en février 2016, et constituera une occasion pour exposer l’expérience algérienne en matière de déradicalisation». A ce titre, le ministre a ajouté que l’expérience algérienne sera exposée à la délégation américaine, notamment concernant la Réconciliation nationale qui a donné l’opportunité, a-t-il dit, de «montrer la véritable image de l’Islam qui ne saurait être lié aux actes terroristes et préserver ses enfants en leur inculquant le référent national modéré». Cette expérience «devra profiter à la communauté musulmane des USA», a-t-il ajouté. Pour sa part, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, a mis en avant cette expérience qui « sera suivie, à l’avenir, par d’autres visites similaires de délégations d’autres Etats américains», car elles permettront, a-t-il dit, d’ «apprendre de l’expérience algérienne et vice-versa». Composée de sept imams, la délégation américaine devra se rendre dans plusieurs wilayas du pays au cours de cette visite qui durera jusqu’au 30 avril. (APS)