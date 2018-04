Spéculation : Les professionnels interpellés

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé à recourir à grande échelle aux techniques modernes en matière d’irrigation agricole et à remédier à la faible structuration de l’économie agricole.

«L’économie agricole souffre d’une faible structuration qui expose cette activité fondamentale à la spéculation», a souligné le Chef de l’Etat. Ce problème «doit interpeller les acteurs de ce secteur pour accorder davantage d’intérêt à leurs cadres, notamment aux Chambres et associations professionnelles, afin de préserver leurs intérêts et permettre à notre société de bénéficier de l’effort des agriculteurs et du fruit de leur labeur», a-t-il insisté.

Concernant l’irrigation, le Président a déploré que l’agriculture demeure largement tributaire de la pluviométrie, en dépit de la réalisation de nombreux barrages.

Il a ainsi recommandé le recours à grande échelle aux techniques modernes en matière d’irrigation et d’économie d’eau.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avait avancé que les superficies irriguées à travers le territoire national passeront à 2 millions d’hectares vers la fin de l’année 2018, contre 1,3 million d’hectares actuellement. Cette stratégie vise à accroître la production des différentes récoltes à l’échelle nationale, notamment des légumineuses, des fruits et légumes.

Le pays compte actuellement 80 barrages opérationnels dont 4 réceptionnés en 2017, tandis que 5 autres sont en cours de réalisation pour être réceptionnés à l’horizon 2021. Ce qui permettra d’augmenter les capacités de stockage à 9 milliards m3. Selon le ministère des Ressources en eau, il est prévu de réaliser un programme d’un million d’hectares supplémentaire des superficies agricoles irriguées, sachant que 184.000 hectares dédiés à l’exploitation ont été aménagés et réceptionnés jusqu’en mars 2018.

Les travaux se poursuivent sur 225.000 hectares, tout en achevant les procédures de lancement de projets d’irrigation de 100.000 hectares.