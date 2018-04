Commentaire : Valeurs du travail

La terre, hier imbibée par le sang de nos valeureux martyrs, en appelle aujourd’hui à des mains pour la travailler, la cultiver, en faire un gisement de richesse, d’emploi, d’épanouissement de l’individu et de la collectivité. La terre, dans nos valeurs en tant qu’algériens, est d’abord synonyme d’attachement à la patrie, puis signe d’appartenance à son groupe sociétal. Elle est donc cet élément vital de consolidation de cohésion et d’unité nationales. Elle ne pourra prospérer cependant aujourd’hui que via le recours à une réelle dynamique à enclencher sans trop tarder dans le secteur de l’Agriculture. Nul doute que cet objectif est inscrit en première ligne aux Assises nationales de l’agriculture, tenues hier à Alger et marquées par le message du Président de la République ayant rappelé très clairement l’urgence de combler le manque à gagner dans ce secteur, où l’État, sous la conduite de M. Bouteflika, n’a pourtant ménagé aucun effort pour lui rendre son prestige d’antan. Il fut un temps en effet où le travail de la terre allait comme une seconde nature pour nos compatriotes.

Les différentes variétés cueillies où récoltées étaient en quantités abondantes destinées autant pour la consommation intérieure que pour l’exportation. On parle bien de cette époque où l’Algérie était qualifiée de «grenier de l’Europe». Autre temps, autres mœurs ! Aujourd’hui, le désintérêt de la jeunesse pour l’agriculture, que le Président de la République a déploré dans son message, est une réalité indéniable. Cela pourrait se vérifier simplement en sillonnant le territoire de plusieurs de nos wilayas, où d’immenses étendues, s’étalant à perte de vue, sont laissées en jachère ! C’est là sans doute un problème d’orientation de la ressource humaine, dont le nombre est de 45. 000 à être annuellement diplômés dans les différents métiers de l’agriculture.

L’autre dysfonctionnement à corriger dans l’immédiat, se rapporte à la chaîne de distribution des produits agricoles, où l’on retrouve une nuée d’intervenants qui gravitent entre le producteur et le consommateur. Beaucoup de ces intervenants pèsent très négativement dans le rapport qualité-prix des produits, et aussi biens les agriculteurs que les consommateurs sont les seuls à y «laisser des plumes» dans cette équation. La rentabilité des agriculteurs est au demeurant un élément fondamental pour garantir un approvisionnement pérenne du marché en différents produits, mais aussi pour promouvoir l’exportation. D’autre part, il faut reconnaître que l’implication des autorités locales pour un meilleur essor du secteur agricole est en deçà des attentes. C’est là une autre situation problématique nécessitant une résolution dans l’immédiat. En attendant, le fait de se réapproprier «les valeurs du travail», qui prévalaient jadis dans le domaine de l’agriculture, relève de l’urgence de l’heure. Et en la matière, une véritable révolution s’impose !

Karim Aoudia