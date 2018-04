Assises nationales de l’agriculture, M. Ouyahia : « Le soutien de l’Etat sera maintenu »

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a réitéré, hier, l’engagement du gouvernement à appliquer le principe « de la terre à celui qui la cultive».

«L’État veillera à l’exploitation des terres agricoles», a-t-il également soutenu dans son allocution de clôture des Assises nationale de l’agriculture, organisées hier au Centre international des conférences à Alger, sur le thème «L’agriculture au service de la souveraineté nationale». Il mettra également en relief la nécessité d’aller vers «un débat national courageux sur l’exploitation des terres des arch». M. Ouyahia a précisé par ailleurs que la nouvelle dynamique de l’État, en vue d’un meilleur développement du secteur de l’Agriculture, «recommande le recours à une action de synergie impliquant la contribution des autorités locales». Il a assuré par ailleurs que le soutien financier qu’accorde l’État à l’agriculture, de l’ordre de 130 milliards pour 2018, sera maintenu l’année prochaine.

«Nous ne manquons pas de ressource humaine pour relever le défi d’une meilleure compétitivité à instaurer au sein de secteur», dit en outre le Premier ministre, arguant par le nombre de 45.000 jeunes annuellement diplômés des instituts et centres de formation professionnelle. Il a toutefois relevé l’existence d’un disfonctionnement en matière d’exploitation du matériel agricole, à corriger, dit-il, dans l’immédiat.

Pour ce qui est de l’environnement lié à l’activité de l’agriculture, soit au niveau de la distribution, de la transformation et de l’exportation, M. Ouyahia estime que «nous avons besoin davantage d’orientation en la matière». Dans cette optique, il a même évoqué une possible révision des activités bénéficiant jusque- là des encouragements à l’investissement accordés par l’État. S’agissant de l’exportation, ce domaine relève, selon le Premier ministre, de toute une économie qui nécessite ses propres spécialistes et experts, pour mieux la promouvoir.



M. Abdelkader Bouazghi : « Les terres non exploitées seront récupérées. »



Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a, pour sa part, dressé un bilan des réalisations enregistrées dans le secteur depuis l’an 2000, non sans mettre l’accent sur les programmes stratégiques de développement agricole et rural initiés par le Président de la République. Lors de son intervention, il a surtout insisté sur la récupération des terres agricole non exploitées. Le mot d’ordre est de revenir au principe de donner la terre à celui qui la cultivera, fait-il savoir. Selon lui, quelque 3 millions d’hectares de terres agricoles sont inexploitées, sur 8,5 millions d’hectares existants. «Des mesures légales seront prises pour exploiter 3 millions d’hectares de terres inexploitées, malgré les aides accordées par l’État», appuie-t-il. La remise en état des terres n’a permis que la récupération de seulement 300.000 hectares d’une superficie globale de 1,7 million d’hectares. Le ministre dit en outre que l’État a procédé, depuis l’année 2000, à l’effacement des dettes dues aux agriculteurs d’une valeur de 55 milliards de dinars.

Il a rappelé que depuis 2000, pas moins de 3.000 milliards de dinars ont été investis dans le secteur. Des investissements consacrés à travers des programmes structurels.

Le ministre a souligné que l’État a soutenu le secteur agricole, à travers des mesures incitatives et des fonds de soutien d’une valeur de plus de 500 milliards de dinars.

Il a précisé que la valeur de la production est de 3.000 milliards de dinars, contre 859 milliards DA en l’an 2000. «Malgré la crise financière, le volet social n’a pas été négligé, et figure parmi les préoccupations principales du Chef de l’État qui a consacré des enveloppes financières aux subventions pour les produits de large consommation et la protection du pouvoir d’achat», a-t-il souligné. Il a ajouté que la préservation du foncier agricole est une priorité du gouvernement, ajoutant que 180.000 contrats de concession ont été remis à ce jour. Il a également exhorté les walis à régler les problèmes en suspens et à faire plus d’efforts pour régler les dossiers avant la fin de l’année en cours.



M. Bedoui : « L’investissement agricole, une priorité du ministère. »



Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a déclaré, pour sa part, que l’investissement agricole figure parmi les priorités du ministère au niveau local. Il a salué, à la même occasion, l’organisation des Assises nationale de l’agriculture, soulignant que de tels événements donnent une nouvelle image de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain. Il a rappelé que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a recommandé le développement des zones rurales, précisant que les habitants de ces régions préféraient rester chez eux pendant la décennie noire.

M. Bedoui a souligné que les autorités locales de wilayas et communes veillent au service des citoyens, à travers la dynamisation de son rôle économique.

Elles œuvrent aussi à la reconstruction du Sud et à l’expansion des zones pastorales pour relancer et améliorer les conditions de vie de la population rurale. Il a en outre plaidé en faveur d’un partenariat public-privé, nécessaire, selon lui, pour enclencher une dynamique compétitive dans le domaine de l’agriculture. Il a également appelé les jeunes à investir ce créneau porteur, en s’imprégnant, en premier lieu, de la stratégie mise en place par les pouvoirs publics pour cette finalité. Il a mis l’accent sur le potentiel dont disposent les wilayas des Hauts Plateaux, pour relever le seuil de la production agricole.



M. Saïd Djellab : « Une stratégie nationale d’exportation en juin prochain. »



De son côté, le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a annoncé qu’une stratégie nationale d’exportation sera élaborée avec les secteurs concernés, afin de parvenir à une feuille de route à mettre en place le mois de juin prochain.

Il a mis en relief la nécessité de promouvoir les exportations, car, dit-il, «le commerce extérieur est l’un des moteurs de l’économie nationale». Il a noté, à ce propos, qu’en dépit des efforts minimes des pouvoirs publics au profit des opérateurs économiques, les résultats sont en constante amélioration. M. Djellab a précisé que son département étudie les difficultés qui se résument à la quantité et à la qualité des produits agricoles destinés à l’exportation, ainsi que les barrières douanières imposées par les pays importateurs. Il sera question, également, selon lui, d’œuvrer à la promotion des exportations, d’accorder des facilités douanières et de renforcer les mesures de soutien à l’agriculture, à travers la stratégie du commerce à l’exportation. Placées sous le slogan «L’agriculture au service de la souveraineté nationale», les Assises nationales sur l’agriculture, qui se sont ouvertes hier, ont été marquées par le message du Président de la République, lu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, dans lequel le Chef de l’État a fait part d’une série d’orientations pour le développement de ce secteur vital. Il a aussi mis en avant les progrès réalisés dans le secteur et les engagements pris pour sa relance. Cette manifestation a vu la participation de plus de 6.000 participants, dont plusieurs membres du gouvernement. Outre les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, opérateurs économiques, investisseurs et porteurs de projets, les représentants des différents secteurs et organismes (Finances, Ressources en eau, Industrie et Mines, Commerce, banques, assurances, centres de recherches et partenaires sociaux), ainsi que des organisations patronales et institutions internationales ont également pris part à ces Assises. Les travaux ont été riches en enseignements et orientations de nature à conforter la place du secteur dans la voie du développement et de la modernisation.



Les agriculteurs reconnaissants envers « l’homme de la réconciliation nationale »



Dans une lettre lue par le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Ghardaïa, Rabeh Ould Hadar, les agriculteurs se sont dit reconnaissants envers «l’homme de la réconciliation nationale», le Président de la République en l’occurrence. Ils ont ainsi salué toutes ses décisions jugées «constructives et déterminantes pour le développement du secteur». Les fellahs se disent conscients de la question du placement de la production agricole sur les marchés internationaux. «L’exportation est incontournable, pour permettre à l’Algérie d’ augmenter le niveau de ses ressources financières», a-t-il soutenu, avant d’ajouter que toutes les mesures incitatives encouragent à produire davantage et à travailler la terre avec abnégation et responsabilité.

Le président de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Allioui, au nom des agriculteurs, a réitéré leur soutien indéfectible au Président de la République, qui, a-t-il souligné, a placé le secteur au centre des préoccupations du gouvernement. Allioui a souligné que les efforts réalisés devront être consolidés par la valorisation et la réhabilitation du foncier agricole. L’UNPA plaide enfin pour la récupération des terres non exploitées, la consécration des terres au profit de la filière céréalière et fourragère, de redonner vie au système coopératif et de fédérations, et la mise en place de mesures incitatives pour promouvoir les investissements agricoles dans le Sud et les Hauts Plateaux. En guise de reconnaissance, un trophée en forme d’olivier a été offert au Chef de l’État.

Salima Ettouahria