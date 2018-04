Yennayer fête nationale : Le projet de loi présenté aujourd’hui à l’APN

Le projet de loi modifiant et complétant la loi no 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, qui sera présenté aujourd’hui à l'APN, a pour but de consacrer, jour de l'an Amazigh «Amenzu n Yennayer», correspondant au 12 janvier de chaque année, «fête nationale et journée chômée et payée». Selon l'exposé du motif, le projet de texte intervient en application des orientations du Président de la République, données lors de la réunion du Conseil des ministres, le 27 décembre 2017, au cours de laquelle il a rappelé que «la Constitution, révisée en mars 2016, a définitivement scellé l'approbation par le peuple algérien tout entier de tamazight, comme langue nationale et officielle, et comme ciment supplémentaire de son unité nationale, en même temps que la nation a mandaté l'État pour sa promotion et son développement, et ce conformément aux dispositions de la Constitution». Le projet de loi s'inscrit également dans le cadre du «renforcement de l'identité nationale dans sa triple composante Islamique, Arabe et Amazighe, et de la réconciliation nationale», précise le même exposé. L'objectif étant de «consolider l'unité nationale autour de l'histoire de l'Algérie, de son identité et de ses propres spirituelles et civilisationnelles». La célébration du 1er yennayer de chaque année renforcera ainsi, selon l'exposé des motifs, «notre attachement indéfectible et notre lien permanent avec notre civilisation et notre histoire amazighe, dont le calendrier commence en l'an 950 avant Jésus Christ, qui coïncide cette année avec l'an 2968, correspondant à l'année grégorienne 2018».

Il est précisé également que cette date restera, au fil des années, «un évènement qui rappelle aux générations futures les gloires et l'héroïsme de leurs ancêtres et leur lutte pour la liberté, la dignité et l'émancipation». L'article 4 de la Constitution stipule, rappelle-t-on, que «Tamazight est également langue nationale et officielle. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national». Le même article stipule aussi qu’«il est créé une Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du Président de la République». (APS)