M. Yousfi reçoit l’ambassadeur de Corée du Sud et du Japon

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de Corée de Sud, Park Sang-Jin, avec lequel il a discuté des relations économiques bilatérales et les perspectives de les développer davantage, a indiqué le ministère dans un communiqué. Au cours de cette audience, M. Yousfi a mis en avant le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine industriel, invitant, par la même occasion, les entreprises coréennes à être davantage offensives sur le marché algérien.

De son côté, l’ambassadeur coréen, dont le mandat en Algérie arrive a terme, a fait part de sa satisfaction pour sa mission durant les trois années qu’il a passées en Algérie, exprimant son souhait de voir les relations économiques entre Alger et Séoul se hisser au niveau d’«excellence» des relations politiques.

Le ministre a aussi reçu le nouvel ambassadeur du Japon, Kazuya Ogawa, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération et le partenariat économique entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales entre l’Algérie et le Japon, notamment dans le domaine économique, et les moyens et voies de les renforcer, ajoute la même source. Dans ce cadre, M. Yousfi a émis le vœu de l’Algérie à renforcer davantage le partenariat et l’investissement industriel avec le Japon, notamment dans les secteurs de l’électronique, la sidérurgie, la chimie, le textile, l’industrie pharmaceutique et la sous-traitance. Selon lui, l’Algérie et le Japon possèdent d’importantes potentialités pour développer le partenariat dans ces domaines, tout en invitant les entreprises japonaises à venir investir en Algérie, a indiqué le communiqué. Pour sa part, l’ambassadeur japonais a exprimé la volonté de son pays à développer des partenariats avec l’Algérie, tout en affichant l’intérêt des entreprises japonaises pour le marché algérien, a conclu le communiqué.