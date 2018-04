M. Messahel reçoit le vice-ministre grec des AE : Consultations politiques régulières

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, hier à Alger, le vice-ministre grec des Affaires étrangères, Georges Katrougkalos, en visite en Algérie, dans le cadre des consultations politiques algéro-helléniques.

L’audience s'est déroulée au siège du ministère Affaires étrangères. Auparavant, le vice-ministre grec s'est entretenu avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi.

Les questions de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et la Grèce ont été évoquées, à l'occasion de l'entretien entre M. Messahel et M. Katrougkalos, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les questions ayant trait à la coopération et au partenariat d’ensemble «ont été passées en revue, à l’occasion de cet entretien, lequel a également permis un échange sur de nombreux sujets, dont la situation dans le bassin méditerranéen et les défis qui se posent aux pays des deux rives, les relations entre l’Algérie et l’Union européenne, la situation régionale et internationale, la déradicalisation et la lutte contre le terrorisme, et le phénomène grandissant de la migration», précise la même source. L’importance de la concertation et des consultations bilatérales régulières sur l’ensemble des sujets revêtant un intérêt pour les deux pays «a été mise en exergue, à l’occasion de cet entretien».

Le responsable grec effectue une visite de trois jours en Algérie, dans le cadre des consultations politiques régulières entre les départements des Affaires étrangères des deux pays.

Durant cette visite, le responsable grec aura également des entretiens avec des responsables algériens, dans le cadre de la poursuite du dialogue et de la coopération bilatérale, notamment en préparation de la prochaine commission mixte entre les deux pays.

Renforcer les relations dans le domaine énergétique

M. GUITOUNI a aussi reçu M. KATROUGKALOS.

Les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et la Grèce dans les différents domaines de l’énergie, relations qualifiées d’excellentes, et abordé les perspectives de leur renforcement davantage.

À cet effet, le vice-ministre grec a souhaité renforcer et élargir la coopération entre l’Algérie et son pays, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et établir un partenariat mutuellement bénéfique. Pour sa part, M. le ministre a mis en évidence l’importance des échanges avec la Grèce en matière d’approvisionnement en gaz et en produits pétroliers, et a relevé les possibilités de développement de la coopération et de partenariat, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la formation. Il a insisté, à cette occasion, sur la volonté de l’Algérie de fabriquer localement des équipements de production des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques.