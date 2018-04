Dans la lucarne : Des clubs « otages » des « stars »

Le football mondial a connu, ces derniers temps, une formidable évolution sur tous les plans. Il est clair que le spectacle des rencontres de football, quelles que soient les compétitions considérées, a nettement connu un bond qualitatif sans précédent au point où les téléspectateurs sont devenus très « accrocs ». Ils ne peuvent s’en passer. Depuis quelque temps et notamment l’été dernier, le grand transfert de Neymar du Barça au PSG avait fait monter les enchères au point où les présidents des « grosses écuries », comme l’on dit, avec Le Real Madrid, le Barça, le Bayern, le PSG, Manchester United et City, Liverpool, La Juventus, la Roma et Naples, pour ne citer que ceux-là, grâce à leurs sponsors, sont en train de mettre la main au « chéquier » sans rechigner. Comme l’argent coule à flots, ils ne s’en privent pas. Ils se donnent même sans aucune retenue. Et c’est cela qui a « boosté » la qualité du jeu, mais aussi l’existence d’un nivellement des niveaux en Europe au sein des clubs cités ci-dessus. En effet, tout le monde est contraint, malgré lui, à faire des « folies » pour ne pas être laissé sur le carreau lorsque les compétitions majeures débuteront, notamment la Ligue des champions, jugée lucrative, mais aussi des plus spectaculaires et populaires du « vieux continent » et de par le monde. C’est vrai que l’investissement de ces clubs qui « trustent » les titres chaque exercice que dieu fait n’avait pas tardé à porter ses fruits. Pour être à la hauteur, il faut dépenser beaucoup d’argent dans l’achat de « grosses pointures » comme l’on a tendance à le dire. Car, sans cela, vous ne pourriez arriver à quelque chose. C’est un constat qui est devenu d’une logique pour le moins implacable, évidente. Le PSG, cependant, malgré l’arrivée en son sein de Neymar, en provenance de Barcelone, n’a pas réussi à passer en raison de la présence sur son chemin du grand Real Madrid. C’est cela aussi la réalité d’un football qui a une aura internationale. Il y a aussi un peu de « baraka ». C'est-à-dire, il faut aussi « implorer le bon dieu » pour avoir un tirage au sort clément. Toujours est-il, les « stars », qu’on peut faire venir des grands clubs moyennant beaucoup d’argent, se sont transformés de nos jours en des « caïds » qui font la loi au sein de ces clubs. Personne ne peut leur tenir tête, même pas le président du club lui-même. On assiste, ébahis, au feuilleton de Neyamar qui s’était blessé dernièrement en championnat de France. Il n’est pas resté dans ce pays. Il est allé se soigner au brésil, son pays de toujours. Il passe sa période de convalescence dans ce pays, celui de la Samba et de la fête. A priori, il ne veut pas revenir à Paris et rejoindre son club, le PSG. Il joue à « l’enfant gâté » en faisant durer le suspense à sa façon. Son père, qui est aussi son manger et chargé d’affaires, est en train de traiter « sous le manteau » un éventuel transfert dans un autre club, comme le Real Madrid, alors qu’il est toujours avec le Barça. Il impose des conditions pour revenir. Messi aussi fait ce qui lui plaît au Barça. Personne ne peut s’opposer à ses « caprices ». C’est lui qui désigne avec qui il veut jouer. D’ailleurs, et après l’élimination du Barça par une magnifique formation de la Roma, il a mis cet échec sur le dos de Valverde, le coach. Au Real Madrid, Cristiano et aussi Ramos sont un peu les grands décideurs dans ce club. Certes, Zidane a son mot à dire, mais leur influence est frappante. C’est pour cela que Benzema n’est pas parti, parce qu’ils ont ainsi décidé. Les clubs, « friqués » faut-il le répéter, sont à la merci du diktat de ces grandes « stars », et cette situation est si évidente que les présidents de ces clubs sont en train de « blinder » leurs joueurs, qui font l’exception, pour éviter qu’on les leur « chipent » sans leur consentement. Ainsi va le football de nos jours où l’argent et le « politique» font bon ménage.

Hamid Gharbi