Basket : Coupe d’Algérie (8e de finale) : GS Pétroliers - WO Boufarik aujourd’hui

Le huitième de finale de la Coupe d’Algérie de basket-ball seniors messieurs entre le GS Pétroliers et le WO Boufarik, interrompu le 16 mars dernier au 3e quart-temps, sera terminé aujourd’hui, mardi (16h00), à Staouéli, à huis clos. La rencontre avait été interrompue à la 8e minute et 52e seconde du 3e quart-temps, alors que les Pétroliers menaient par 60-44, en raison des incidents l'ayant émaillée (jets de projectiles notamment). Seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match du 16 mars dernier continueront cette partie, selon la Fédération algérienne de basket-ball. Le vainqueur de cette confrontation affrontera l'IR Bordj Bou Arréridj en quart de finale de l'épreuve, prévu le 1er mai prochain. Les autres rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de basket-ball sont US Sétif - NB Staouéli, NA Husseïn-Dey - OS Bordj Bou Arréridj et CRB Dar El-Beïda - PS El-Eulma.