Coupe de Tunisie : Le Club Africain rejoint l’ES Sahel en finale

Le Club Africain, tenant du trophée, a rejoint l'Etoile Sportive du Sahel en finale de la Coupe de Tunisie de football 2017-2018, après avoir battu l'US Monastir aux tirs au but (5-4), au stade de Menzel Abderrahmane. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 1 but partout. Le Club Africain a ouvert le score à la 21e minute par Tijani Belaid et Wissem Bousnina a égalisé en début de la deuxième mi-temps (47') et les clubistes ont dû attendre l'épreuve des tirs au but pour décrocher leur deuxième finale consécutive. Auparavant l'ES Sahel a décroché son billet aux dépens de l'AS Gabès, sur une réalisation d'Amine Chermitti à la 61', dans la première demi-finale jouée au stade Olympique de Sousse à huis clos. La finale est prévue le 13 mai au stade de Radès (Tunis).