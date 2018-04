Ligue 1 (27e journée) : Une journée décisive

Cette journée sera marquée par le déplacement du leader constantinois, à Aïn Témouchent, pour y affronter le MCOran, une équipe qui était jusque-là le solide dauphin. Suite aux dépassements qui ont eu lieu à Zabana, lors du MCO-CRB, ce club s'est vu infliger quatre matches de suspension dont deux hors d'Oran. Cela n'obéit à aucun barème disciplinaire. Par conséquent, les oranais en découdront avec le CSC hors de leurs bases. Il faut admettre que les hamraoua sont en train de «patiner». Ce qui n'est pas le cas du CSC qui a renoué avec la gagne contre l'USMA à Hamlaoui. Toutefois, la victoire ne fut point facile du fait que les usmistes ont joué à 9 suite aux expulsions d’Abdelaoui et Benguit. Ce sera un match à ne pas rater pour les rouge et blanc. Ils pourraient revenir à quatre points en cas de succès.

A l'affût, le MCA aura fort à faire devant un ensemble de Tadjenanet qui ne veut pas abandonner sa lutte pour assurer son maintien. Il faut dire que la victoire ramenée d'El Mohammadia contre l’USMH (2 à 1) lui a requinqué le moral. Par conséquent, la formation du DRBT, drivée par le Tunisien Hammadi Dhou, fera tout pour gagner. Le MCA, pour sa part, est appelé à se ressaisir afin de faire plaisir à ses fans, surtout après son échec inattendu devant le NAHD (2-1); même si le premier but nahdiste était en nette position d’hors jeu. Ce sera très difficile devant une équipe qui ne veut pas céder at home, mais…

Au stade du 20-Août de Béchar, la JSS de Benali partira avec les faveurs des pronostics, même si l’adversaire s’appelle l’USMAlger. Il est évident que ce ne sera pas facile du fait que lors de ses deux dernières rencontres, la JSSaoura n’a pu scorer que sur penalty. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Les Usmistes battus, à domicile, mais aussi en coupe d’Algérie par les Bécharis vont-ils se rebiffer et prendre leur revanche ? C’est la question que tout le monde se pose.

Le NAHD, servi un peu par la chance, cherche toujours à maintenir son record de 19 matches sans défaite. Il accueillera, dans son fief du 20-Août 55, une équipe de l’USBiskra qui ne veut pas céder. On assistera à une empoignade très disputée et surtout serrée.

Les Biskris doivent réaliser un exploit devant des nahdistes déjà assurés de leur maintien. Les sétifiens, qui n’avaient fait qu’une bouchée des blidéens (5 à 2), auront, cette fois-ci, fort à faire, à Bologhine, devant l’équipe du PAC. Les locaux, qui n’ont pas encore assuré leur survie en Ligue1, auront l’occasion de l’assurer quasi-définitivement en cas de succès. Toutefois, cette formation sétifienne fera tout pour réaliser un bon résultat et garder ses chances intactes pour monter sur le podium. Les pacistes ne vont pas l’entendre de cette oreille.

Les belouizdadis, qui n’ont pas assuré ce qui doit l’être, pourront profiter du fait que l’USMBlida a déjà rétrogradé, pour souffler un peu. Il s’agit d’une très bonne opportunité pour les poulains de Taoussi pour empocher trois précieux points.

A Bel Abbès, l’USMBA sera contrainte de l’emporter si elle ne veut pas «piquer du nez». Il est vrai que face aux harrachis, rien ne sera aisé pour les protégés de Chérif El Ouazzani. A Tizi-Ouzou, la JSK aura à cœur de l’emporter et accroître ses chances de maintien. Toutefois, il faudra se méfier de cette formation médéenne qui ne veut pas abdiquer.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.



Programme, aujourd’hui (16h) :

DRBT-MCA

USMBA-USMH

JSK-O.MÉDÉA

USMB-CRB

JSS-USMA

MCO-CSC

PAC-ESS

NAHD-USB