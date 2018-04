Assemblée Générale Ordinaire de la FAF : Comme une lettre à la poste

La montagne a finalement accouché d’une souris. L’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football s’est déroulée dans d’excellentes conditions, et les bilans moral et financier ont été adoptés à l’unanimité par les membres de l’AG, en dépit de la tempête médiatique qui a précédé cet événement.

Par là même, les membres de l’AG ont adopté le bilan prévisionnel pour le prochain exercice. «Je remercie les membres de l’assemblée générale, qui ont fait preuve de responsabilité, en adoptant à l’unanimité les bilans moral et financier d’une année d’activité de notre mandat à la tête de la FAF. Cela nous réconforte et nous permet de poursuivre notre mission avec plus de sérénité et de détermination. Comme vous avez pu le constater, cette assemblée générale s’est déroulée en toute démocratie et dans de bonnes conditions, en présence, d’ailleurs, de l’ex-président Mohamed Raouraoua, ainsi que des anciens présidents», a déclaré Kheireddine Zetchi, à l’issue des travaux de l’AGO, qui se sont déroulés au Centre technique de Sidi Moussa, avant de poursuivre : «Nous n’avions aucune appréhension quant à l’issue de cette assemblée, comme cela a été dit ici est là. Cependant, ce n’est pas une mince affaire de présenter des bilans et de les défendre devant l’assemblée. En tant que responsable, je devais me préparer pour pouvoir répondre objectivement à toutes les questions légitimes de l’AG. Pour rappel, les travaux de cette assemblée générale se sont déroulés à l’abri des regards inquisiteurs des médias, prié de quitter la salle juste après avoir constaté que le quorum a bien été atteint par l’huissier de justice. «Nous avons jugé que les travaux de l’AG ne concernaient que les membres de l’assemblée. C’est pour cette raison que nous avons demandé aux médias d’évacuer la salle. Il en sera de même, lors des prochaines AG. De toute manière, tout ce qui a été dit est public. Nous n’avons rien à cacher et nous restons à la disposition des médias pour leur faire part de ce qui a été débattu, lors de cette rencontre», a indiqué le premier responsable de la plus haute instance footballistique nationale, en enchaînant, à propos de l’intervention de Mohamed Raouraoua concernant l’aspect financier et les projets de l’hôtel et de l’académie de la FAF : «Je peux vous l’assurer.

La FAF jouit d’une bonne santé financière. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la FAF, nous avons constaté que l’ancien bureau a laissé 650 milliards de centime dans les caisses. Après une année d’activité, nous avons augmenté cette cagnotte qui s’élève aujourd’hui à 775 milliards de centimes. Pour ce qui est du projet de l’hôtel, nous jugeons inopportun la réalisation d’une telle infrastructure, qui ne relève pas de notre ressort. Il faut savoir que le projet de l’hôtel n’a jamais démarré. Il n’y avait que l’étude qui a été réalisée, et dont le coût s’élève à un million de dollars. Nous allons organiser une assemblée générale extraordinaire, justement pour évoquer cette question et celle des centres de formation régionaux.»

Par ailleurs, le président de la FAF, avec un ton plutôt menaçant, a tenu à faire part de l’approbation de l’AG par rapport au changement de statut de la commission d’étique, qui devient désormais une commission juridictionnelle : «Nous ne sommes pas en mesure de répondre à chaque fois aux provocations et aux propos diffamatoires de certaines personnes.

Dorénavant, ces personnes devrons répondre de leurs propos devant les tribunaux. La commission juridictionnelle qui remplace la commission d’étique prendra en charge ce volet.» Pour rappel, l’adoption des bilans s’est faite à main levée. Seulement deux abstentions ont été enregistrées. Cinq personnes seulement ont fait des interventions. Il s’agit de Keroum, membre de la glorieuse équipe du FLN, Raouraoua et Hadadj, anciens président de la FAF, Fergani, ancien international, Medouar, président de l’ASO, et Arama, manager général du CSC. Avant le coup d’envoi des travaux, la FAF a honoré des personnalités du football national, à l’image de Hassan Lalmas (ancien international), feu Amar Rouai ( ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN) et Sabrina Delhoum (ancienne joueuse de l’EN).

Rédha M.