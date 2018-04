Tournoi mini-volley à Sfindja : Franc succès

Dans le cadre de son plan d’action 2018, la ligue algéroise de volleyball a organisé ce week- end, en partenariat avec l’APC d’Alger-centre et la direction de la jeunesse, des sport et des loisirs de la wilaya d’Alger (DJSL/WA), un grand tournoi Open de mini-volleyball, formule 4x4 et 3x3, filles et garçons, âgés entre 8 et 13 ans, sur le tartan du stade de football feu Rachid-Harraigue, ex-Sfindja (Télémly) Alger-Centre.

Cette manifestation, qui rentre dans le cadre des festivités d’animation de la journée nationale du savoir (Youm Alim), célébrée chaque année le 16 avril en Algérie, devait se tenir le week-end dernier, mais a été reportée en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. ce 10e tournoi à Sfindja a regroupé les écoles des clubs de volley-ball de la wilaya d’Alger ainsi qu’une équipe de Boumerdès, à savoir l’ASJK.

Les confrontations furent très spectaculaires et ont tenu en haleine l’assistance.

Le trophée symbolique de cette édition 2018 est revenu dans la formule 3x3 au WORouiba (garçons) et NRS Alger-centre (filles). quant à la seconde formule 4x4, le trophée est revenu au club ASJK chez les garçons et GS Pétrolier chez les filles.

Ce rendez-vous convivial a vu la présence de Messieurs Bouzid, représentant du ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Slimani, membre de l’APW d’Alger, Abdelkader Ould-Amar, expert à la fédération internationale de volley-ball, et mlle Wahiba Talbi, représentante de la Djsl, qui ont remis des médailles, diplômes et coupes aux équipes qui ont atteint les trois places du podium. pour conclure l’objectif d’une telle organisation qui est la participation, la formation et la prospection de futurs jeunes talents, rendez-vous pris pour les prochains 11e et 12e tournois qui seront organisés, respectivement, par le club NAHD le mardi 1er mai au complexe d’Hussein-Dey et l’Olympique Mohammadia (ex-Lavigerie) Alger, et le samedi 5 mai au niveau du centre culturel dans la commune de Mohamadia (Alger). une louable initiative que celle d’organiser des tournois de mini-volley qui contribueront à développer davantage la discipline.