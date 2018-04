18e Championnat arabe d’athlétisme à Amman (Jordanie) : L’Algérie remporte 4 médailles d’or

L'équipe nationale algérienne des jeunes U20 a terminé 4e au classement du 18e Championnat arabe d'athlétisme, clôturé dimanche soir après 4 jours de compétitions. Les athlètes algériens ont décroché 4 médailles d'or, 11 argents et 8 bronzes. Un bilan qu'a qualifié le président de la délégation algérienne de «satisfaisant», soulignant que les sportifs algériens (messieurs et dames) «ont eu l'occasion d'entrer en contact avec des athlètes venants d'autres pays arabes participant à ce championnat, ce qui, inéluctablement, leur donnera un élan positif pour travailler davantage et consentir plus d'efforts afin d'améliorer leur niveau».

«En dépit de certaines imperfections techniques et du manque d'expérience chez certains athlètes, l'impression générale que l'on peut avoir est, dans une large mesure, positive», a estimé le directeur des Jeunes Talents à la Fédération algérienne de l'athlétisme, Tarik Kessai, notant qu'environ 80% des éléments de la sélection nationale (29 athlètes) ont arraché une médaille, au moins.

A noter que deux athlètes se sont qualifiés pour les jeux olympiques prévus l'été prochain en Espagne. Pour rappel, 300 athlètes (messieurs et dames) participant à ce championnat disputent les 56 médailles.