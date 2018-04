Ligue 1 : USMA - MCO, ESS - NAHD et MCA - USMBA avancés au vendredi 27 et samedi 28 avril

La Ligue de Football Professionnel a apporté un léger remaniement au calendrier de la 28e journée de la Ligue 1 Mobilis. En effet, trois rencontres sont avancées exceptionnellement pour vendredi 27 avril et samedi 28 avril. Il s’agit des matches USMA-MCO, ESS-NAHD et enfin MCA-USMBA.

Les matches ESS-NAHD et MCA-USMBA sont programmés pour le vendredi 27 avril alors que le match USMA-MCO est prévu pour le lendemain, samedi 28. Les cinq journées restantes se joueront le vendredi 4 mai. Soit juste après la finale de la coupe d’Algérie, prévue le 1er mai. La LFP s’est permise ce remaniement du calendrier en raison, d’une part, de la participation de l’USMA, l’ESS et le MCA aux coupes africaines et, d’autre part, au fait que tout devrait se jouer lors de la 27e journée, prévue aujourd’hui, mardi, notamment en ce qui concerne la course pour le titre et le maintien. Sur un tout autre registre, la commission de discipline a reporté sa session ordinaire d’hier, lundi, à aujourd’hui, mardi,et ce en raison de la tenue, lundi, de l’assemblée générale ordinaire de la FAF.

Des décisions importantes inhérentes au dossier JSK-MCA, comptant pour la demi-finale de la coupe d’Algérie devraient être prises. Amar B.