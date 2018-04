MCA : Qui veut nuire aux vert et rouge ?

Il est certain que depuis la défaite du MCA en championnat devant la JSK, et l’expulsion pour cinq matches de Chaouchi, dont deux avec sursis, l’équipe avait perdu quelque peu de sa superbe.

L’élimination devant le même adversaire en demi-finale de la coupe d’Algérie au stade Hamlaoui de Constantine avait eu pour effet de tout remettre en cause. L’équipe ne joue plus avec le même enthousiasme. Les observateurs ont remarqué que face au NAHD, qui était largement à leur portée, les poulains de Casoni n’ont pu scorer qu’une seule fois alors qu’ils nous ont habitués à mieux. On l’avait vu comment face à la très bonne équipe du Paradou, à Bologhine, les mouloudéens avaient scoré à cinq reprises. C’est vrai que les nahdistes sont un peu «fougueux» dont le jeu frise la correction, mais les mouloudéens n’ont pas joué comme on avait l’habitude de les voir. Les observateurs sont en tarin de constater que certains joueurs jouent malgré le fait qu’ils n’apportent rien de probant alors que d’autres, en dépit de leur valeur, sont mis sur le banc quasi-systématiquement sans aucune explication. Tous les supporters du MCA ont remarqué que l’ex-joueur de Bel Abbès, Balegh, montre de très belles choses chaque fois qu’il est incorporé dans les ultimes instants du match.

Il y a aussi Tebbi qui peut être une solution, surtout que certains joueurs sont tout simplement «surmenés» par la multiplicité des matches. En défense, il faut dire que face au NAHD, la paire centrale, et notamment Demou, est passée à côté. Même Karaoui a été l’ombre de lui-même en laissant son vis-à-vis nahdiste le tromper facilement comme un débutant. Ce qui a intrigué tout le monde. Certes, Demou manque de compétition, mais il leur a enlevé le titre. Car la victoire était largement dans les arcs des mouloudéens, surtout que les nahdistes n’ont rien montré de probant. Il faut dire que le but inscrit par les protégés de Billal Dziri sur hors jeu flagrant a tout chamboulé.

L’équipe a pratiquement perdu le titre de champion d’Algérie, surtout que le CSC a gagné contre l’USMA à Hamlaoui. Aujourd’hui, le directeur général, Kamel Kaci Saïd, incrimine directement son entraîneur Casoni qui «ferait du favoritisme» au sein de l’équipe. D’autres affirment, par contre, que le MCA est victime des «jeux de coulisses», mais aussi de certains anciens qui ne veulent pas que l’équipe gagne quelque chose durant la présente saison.

Il est vrai que le doyen des clubs algériens risque de voir sa situation se compliquer durant les quatre dernières journées, mais aussi en Ligue des champions devant les marocains début mai.

Hamid Gharbi