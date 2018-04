Economie numérique : Protéger le consommateur

Les participants au 3e séminaire national «Le consommateur et l’économie numérique : nécessaire transition et défis de la protection», ont appelé, hier lors d’une rencontre à Mila, à se lancer «avec sérieux et responsabilité» dans le domaine de l’économie numérique.

«Le consommateur national est encore loin de l’économie numérique qu’il appréhende, et il est nécessaire de mettre en place les mécanismes d’organisation de l’e-commerce et de protection du consommateur», a estimé Mustapha Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), lors de cette rencontre, de deux jours, tenue au centre universitaire Abdelhafidh Boussouf.

«Le paiement électronique est un pas vers cette direction», a ajouté l’intervenant qui a mis l’accent sur les décrets exécutifs faisant obligation aux opérateurs économiques de se doter d’appareils de ce type de paiement «avant la fin de l’année en cours».

De son côté, Tarek Belhadj, président du séminaire, a souligné «l’importance grandissante» de l’économie numérique qui représente désormais 20% du PIB mondial vers lequel l’économie nationale se dirige avec le lancement du paiement électronique.

Abdelouahab Chemam, recteur du Centre universitaire de Mila, a appelé à l’organisation d’un séminaire sur «la sécurité économique» qui vise à protéger l’économie nationale et le consommateur.

Les intervenants au cours de la rencontre ont abordé les diverses questions liées à l’e-économie, dont les monnaies électroniques, la publicité trompeuse et les entreprises virtuelles, développées respectivement par Mahfoud Djebbar (Sétif), Yamina Belimane (Constantine) et Mohamed Boulesbaâ (Mila).

Cette rencontre, dont les travaux se déroulent en séances plénières et au sein d’ateliers pour étudiants en économie, est organisée conjointement par le Centre universitaire de Mila et l’APOCE.