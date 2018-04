Sensibilisation à l’usage d’Internet : Signature d’une convention entre la DGSN et l’université de Laghouat

Une convention de partenariat a été signée hier à Laghouat entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’université Amar Thelidji. Cette convention a été signée par l’inspecteur régional de la police du Sud-Est, le contrôleur Abdesselam Laâlmi, représentant de la DGSN, et le recteur de l’université Amar Thelidji de Laghouat, Pr Djamel Benbertal, en marge d’une journée de sensibilisation sur l’usage sûr de l’Internet.

Parmi les objectifs de cette convention, figurent l’amélioration de la formation du personnel de ce corps sécuritaire dans diverses spécialités, en plus de l’organisation de rencontres scientifiques sur différentes questions en rapport avec le thème, a-t-on précisé.

A cette occasion, l’inspecteur régional de la police du Sud-Est a indiqué que cette initiative, qui entre dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son environnement social, permettra de développer la coordination entre la police et cet établissement de l’enseignement supérieur. Le recteur de l’université Amar Thelidji a, de son côté, mis en exergue l’importance de cette convention visant à consolider les relations entre les deux partenaires dans différents domaines d’intérêt commun.

Cette journée de sensibilisation, à laquelle ont pris part de nombreux étudiants, enseignants et représentants de la société civile locale, qui a été entamée par une minute de silence à la mémoire des chouhada du récent crash de l’avion militaire à Boufarik (Blida), a été une occasion de mettre en exergue les bonnes pratiques liées à l’usage sûr de l’internet, notamment la lutte contre la promotion de comportements extrémistes.