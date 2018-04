Consommation énergétique : Importante hausse

Des experts du secteur énergétique réunis hier à Blida, se sont accordés sur l’importante hausse enregistrée, ces dernières années, dans la consommation énergétique nationale, mettant en garde contre l’impact de cette situation sur l’économie nationale à l’avenir.

«Le volume de la consommation énergétique en Algérie est passé de 17 millions de tonnes en 2005 à 58 millions de tonnes en 2017», a indiqué à l’APS, Kamel Ait Cherif, en marge d’une journée d’étude sur l’«Economie de l’énergie», abritée par l’Ecole nationale supérieure de l’hydraulique (ENSH), prévoyant une autre hausse de ce chiffre à l’horizon 2022.

La consommation de gaz naturel représente un taux de 37% de ce volume d’énergie consommée, au moment où la consommation d’électricité est de 28%, et celle du pétrole estimée à 25%, selon les chiffres fournis par cet expert en énergie, qui a signalé le classement de l’Algérie parmi les premiers pays consommateurs d’énergie au monde.

M. Ait Cherif a également mis en garde contre les effets de cette situation sur l’économie nationale, partant du principe que «le volume d’énergie produit sera le même que celui consommé à l’avenir». Aussi, a-t-il préconisé une «orientation vers l’exploitation des énergies renouvelables», comme la «meilleure solution possible pour ce problème», d’autant plus, a-t-il dit, que «leur coût a baissé ces dernières années».

«L’exploitation des énergies renouvelables en Algérie demeure minime (seulement 2%)», a indiqué, à ce propos, Sadek Oukoud, chercheur à l’Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail (Tipasa), plaidant pour l’impérative exploitation de techniques modernes pour économiser la consommation énergétique et les frais inhérents. Ce chercheur a présenté, à l’occasion, une nouvelle technique d’épuration des eaux usées, consommant moins d’électricité, actuellement en cours de développement au niveau de l’UDES de Bou Ismail. Une exposition de photos mettant en exergue différentes formes de gaspillage d’énergie, tout en leur présentant des alternatives plus économiques, exploitant les énergies renouvelables, a été organisée en marge de cette journée d’étude, initiée par l’ENSH.