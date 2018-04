M. Bedoui à Batna : « Poursuite de la politique sociale de l’État et du développement local »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, à Batna, que «les préparatifs sont en cours pour la réorganisation administrative et la création de wilayas déléguées dans les Hauts Plateaux».

Au cours de sa rencontre avec les cadres de la wilaya, les élus et les représentants de la société civile, à la maison de la culture Mohamed-Laid-Al-Khalifa, à l’issue de deux jours de visite dans cette wilaya, le ministre a indiqué que ‘‘ces préparatifs constituent une étape dans la concrétisation de ce grand projet et ce, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika’’.

Le ministre, soulignant que la première étape de cette orientation a été concrétisée pour les wilayas du sud du pays qui totalisent dix wilayas déléguées, a affirmé que son département ministériel ‘‘s’emploie à accompagner progressivement ces wilayas déléguées pour accéder plus tard au statut de wilayas à part entière’’. ‘‘Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis l’accent sur la question de la création des wilayas déléguées dans les Hauts plateaux’’ a encore indiqué M. Bedoui considérant que la région des Aurès est concernée par cette étape.

S’agissant de la relance du Fonds des Hauts plateaux, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué que ‘‘le gouvernement s’emploie pour que la priorité des priorités de ce fonds soit donnée à la relance des projets considérés comme stratégiques dans la région’’.

M. Bedoui qui a souligné l’importance de l’investissement pour dynamiser le développement et le nécessaire accompagnement des investisseurs créateurs de richesse, a précisé que ‘‘le gouvernement a engagé des moyens importants pour la création des zones industrielles et d’activités et la mobilisation du foncier industriel’’ indiquant que ‘‘la wilaya de Batna était leader dans ce domaine’’.

Le ministre a eu à écouter les préoccupations des citoyens, des notables et des moudjahidine de la région qui ont honoré et souligné leur appui ‘‘pour le Président de la République dans ses efforts dans le développement, la sécurité et la stabilité’’.

Le ministre a aussi présidé la mise en service de l’approvisionnement en gaz naturel de 800 foyers de la localité Oum Toyour dans la commune d’El Hassi, wilaya de Batna.

Le ministre a suivi un exposé sur le développement du réseau de gaz naturel dans la wilaya où le taux de couverture est estimé à 82%, et un total de 239.697 abonnés au réseau de gaz.

M. Bedoui a ensuite inauguré une salle polyvalente dans la commune d’Ain Djasser et une unité de recyclage du plastique dans la commune de Fesdis, avant de lancer les travaux d’aménagement d’une nouvelle zone d’activités dans la commune d’El Madher financée par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Il a également lancé dans la commune d’Ain Yagout les travaux d’une nouvelle zone économique, financés par le Fonds national d’investissement.

Dans la commune de Djerma, le ministre a inspecté une unité d’assemblage de voitures de marque Kia employant 3.500 travailleurs et a suivi, sur site, des explications sur les perspectives de développement de cette unité conçue pour produire 120.000 voitures par an.

Le ministre a inauguré, au cours de sa visite, entamée samedi dernier, plusieurs unités productives à travers la wilaya.

Il devra clôturer sa visite par une rencontre avec les cadres de la wilaya, les élus et notables de la société civile à la maison de la culture de la ville de Batna. (APS)