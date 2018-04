Dans le cadre d’un accord d’évacuation de la région de Qalamoun (Syrie) : Les terroristes rendent leurs armes

Les terroristes ont remis leurs armes dimanche à l'armée syrienne dans la région de Qalamoun, non loin de Damas, dans le cadre d'un accord visant à leur permettre de se retirer vers le nord de la Syrie, a rapporté l'agence de presse SANA.

Les éléments de "Jaich al islam" et de plusieurs autres groupes terroristes ont remis aux forces syriennes des missiles TOW de conception américaine, ainsi que des roquettes guidées, dont certaines fabriquées au Canada, a déclaré SANA. Des dizaines de munitions pour lance-roquettes, une mitrailleuse à moteur électrique et un fusil de précision Steyr faisaient également partie des armes remises par les rebelles, ainsi qu'une grande quantité de cartouches et de munitions, dont des obus de chars, de roquettes Katioucha et des munitions d'artillerie.

La remise de ces armes fait partie d'un accord récemment conclu pour évacuer les terroristes et leurs familles depuis les bourgs orientaux de la région montagneuse de Qalamoun vers les zones encore contrôlées par les rebelles dans le nord de la Syrie.

Dimanche à l'aube, un premier groupe de terroristes accompagnés de leurs familles ont quitté les secteurs de Ruhaibeh, de Jarud et de Nasriyeh, après avoir remis leurs armes —au nombre desquelles figuraient 30 chars— à l'armée syrienne. Un second groupe sera évacué et le processus se poursuivra jusqu'à aujourd’hui. D'après la presse, le nombre total d'évacués pourrait être de 5.000 à 6.000 personnes.

Le gouvernement syrien travaille à sécuriser les environs de Damas par le biais d'accords d'évacuation avec les terroristes, mais aussi grâce à une offensive militaire lancée contre les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) au sud de la capitale. Les forces syriennes ont récemment repris le contrôle de la Ghouta orientale, une zone stratégique essentielle pour la sécurité de la capitale, dans la mesure où elle servait jadis de base aux terroristes pour lancer des bombardements quotidiens sur Damas ou tenter de s'infiltrer dans la région.



L’armée syrienne progresse contre l’« EI » dans le sud de Damas



En effet, l'armée syrienne progresse dans sa bataille contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans le sud de Damas, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle syrienne SANA. Les unités d'infanterie de l'armée syrienne progressent contre l'EI depuis plusieurs directions dans la zone d'Hajar al-Aswad, dans le sud de Damas, et se sont déjà emparées de la périphérie de la zone, selon SANA.

Depuis dimanche à l'aube, les avions de combat syriens ont intensifié leurs frappes contre les positions de l'EI à Hajar al-Aswad, afin de tenter de sécuriser la zone, a ajouté SANA.

L'EI s'est emparé d'Hajar al-Aswad et des zones environnantes en 2015. L'armée syrienne a lancé une offensive dans la région après avoir complètement repris le contrôle de la Ghouta orientale, où les derniers terroristes ont quitté la semaine dernière leurs derniers bastions dans le district de Douma, près de Damas.



Un règlement politique est la seule solution



Par ailleurs, un règlement politique est la seule solution à la crise syrienne, a affirmé l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour la Syrie, Xie Xiaoyan, tout en appelant les parties concernées au dialogue.

Exprimant "sa préoccupation devant la situation périlleuse" en Syrie, l'envoyé chinois a souligné que son pays était "convaincu qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise syrienne et que la seule solution était un règlement politique". "La Chine a toujours rejeté le recours à la force ou la menace de l'usage de la force dans les relations internationales", a-t-il réitéré lors d'une conférence de presse au Caire, affirmant que "la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie devaient être respectées".

Les Etats-Unis et leurs alliés, le Royaume-Uni et la France, ont mené le 14 avril des frappes aériennes en Syrie après des informations sur une prétendue attaque chimique le 7 avril à Douma, à l'est de Damas. M. Xie a mis l'accent sur le rejet par la Chine de toute utilisation d'armes chimiques et a souligné la nécessité d'une "enquête complète, juste et objective".

L'envoyé chinois a noté que la Chine entretenait "une communication avec toutes les parties impliquées", ajoutant qu'elle avait "invité des représentants du gouvernement syrien et des partis d'opposition à se rendre en Chine pour favoriser un règlement politique" à travers le dialogue.

La Chine se préoccupe en outre de la crise humanitaire à laquelle fait face le peuple syrien et a déjà fourni 740 millions de yuans (117,5 millions de dollars) d'aide aux réfugiés, a-t-il dit. Au cours de sa visite en Egypte, M. Xie a discuté avec des responsables du ministère égyptien des Affaires étrangères et d'autres organismes de la crise syrienne.

Il a indiqué que la Chine devait continuer de "consulter et de se coordonner avec l'Egypte et d'autres pays afin de parvenir à un règlement politique de la crise syrienne".

R. I.