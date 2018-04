Nouvelles d'Oran, En prévision de la saison estivale : Grande opération de toilettage

Page animée par Amel Saher

Une vaste opération de toilettage a été lancée, samedi dernier à travers les principaux quartiers du groupement d’Oran, et ce en prévision de la saison estivale. Cette campagne à laquelle ont participé les travailleurs des communes et des daïras d’Oran, les associations activant sous l’égide des directions de la jeunesse et des sports et de l’action sociale, cible aussi les 32 plages ouvertes à la baignade.

Selon les responsables de la wilaya d’Oran, de grands moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette campagne, entre autres, 18 camions de capacité 2,5 tonnes, une dizaine d’engins, 109 travailleurs de la commune et une trentaine d’employés des directions relevant de l’alliance environnementale et 80 volontaires. Cette opération a abouti, dans sa première journée, à la collecte de 1.866 de grands sacs remplis de déchets plastiques, herbes sauvages, bouteilles en verre et 30 tonnes de déchets ménagers. La même opération a été réalisée dans le quartier USTO et Haï Nour relevant de la commune de Bir El Djir où 2,5 de tonnes d’ordures ont été collectées et herbes sauvages ont été collectés. Une campagne similaire avait été lancée en hiver dernier à laquelle toutes les directions exécutives ont participé et elle a visé l’éradication de 81 points noirs répartis sur le groupement d’Oran. Pour cela, les services de la wilaya ont mobilisé, 500 camions, 110 engins et plus de 800 jeunes volontaires. Résultats de la première phase de cette opération de toilettage, la collecte de 15.135 tonnes d’ordures ménagères en deux jours seulement, à savoir qu’Oran produit quotidiennement 2.025 tonnes réparties sur ses communes. A ce propos, les responsables de la wilaya ont décidé de tenir des opérations de nettoiement de moindre envergure chaque samedi. Celles-ci, ne concerne pas uniquement les actions de toilettage mais aussi la réhabilitation des espaces verts et des aires de jeux. Dans ce cadre, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a beaucoup insisté sur l’implication du citoyen «sans lequel, rien ne peut se faire», a-t-il affirmé à maintes reprises. Organiser des campagnes de toilettage de la ville est certainement une bonne démarche. Impliquer en permanence le citoyen est un grand défi d’où l’insistance sur les actions de sensibilisation menées, dans ce sens, en étroite collaboration avec les associations intervenant dans la protection et la préservation de l’environnement. Le programme de la wilaya est scindé en deux parties. L’une est dédiée aux localités situées sur le cordon du littoral, et l’autre s’adresse aux quartiers et cités érigés sur la bordure du rivage maritime urbain.

Conservation foncière et cadastre

Poursuite de La numérisation

Dans le cadre de la modernisation de l’administration locale, les services de la conservation foncière et le cadastre à la direction générale des domaines publics au ministère des finances, travaillent sur le lancement de l’opération de numérisation des services de délivrance du livret foncier, qu’ils espèrent lancer officiellement dans un futur proche, dés que les différentes phases de ce processus seront achevées, a-t-on appris d’une source autorisée. Cette information a été révélée en marge de l’ouverture des travaux d’une journée d’étude régionale autour du thème «publicité foncière et investissement industriel», organisée, hier jeudi, à l’hôtel Sheraton d’Oran, sous le haut patronage du ministre des Finances en coordination avec l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. Selon la même source, ce projet comprend quatre phases et, est actuellement à sa deuxième. En effet, les mêmes services ont achevé l’opération d’actualisation des listes des propriétaires fonciers qui a été lancée en 2016 avant de d’introduire toutes les données officielles attestant du droit de propriété. Il est question de procéder ensuite à la scanisation et numérisation l’électronisation de toutes les documents relatifs au foncier émis par la conservation foncière à l’échelle nationale. La troisième phase comprend le contrôle de qualité de tout ce qui a été fait pendant les deux premières phases, vient ensuite la quatrième et dernière phase qui concerne la création d’un Centre national pour le traitement de l’information foncière. L’aboutissement du projet dans les délais qui lui sont impartis initialement dépend de la disponibilité des moyens nécessaires notamment matériels, a-t-on précisé. Les intervenants à la journée d’étude sur le thème «publicité foncière et investissement industriel» ont mis en exergue le rôle du conservateur foncier et la publicité foncière à la lumière de la nouvelle loi 74-75, modifiée pour la troisième fois, entrée en vigueur avec la promulgation de la loi de finance 2018. La relation entre les conservateurs fonciers et les notaires dans le cadre des différentes transactions a, également été débattue.

Accidents de la route

15 décès, 445 blessés durant le premier trimestre

Le bilan de la Protection civile du premier trimestre de l’année en cours fait état de 557 accidents de circulation ayant fait 15 décès et 415 blessés. Selon les informations communiquées par la cellule de communication de la direction de wilaya de la protection civile, 178 accidents sont survenus le mois de janvier et ayant nécessité 302 interventions. Cela a causé la mort à huit personnes (7 hommes et 1 femme). Le nombre des accidents a augmenté pendant le moins de février, enregistrant ainsi, trois décès tous de sexe masculin et 160 blessés. Cette tendance haussière s’est poursuivie pendant le mois de mars, au cours duquel 194 accidents ont été recensés faisant état de 4 morts dont un enfant. Ce lourd bilan a nécessité un total de 956 interventions à l’échelle de la wilaya, souligne la même source. Concernant les accidents domestiques, en début de mars 2018, une explosion est survenue dans un dépôt de bouteilles de gaz butane sis dans le quartier Oussama ex-Boulanger, faisant une victime âgé de 31 ans. Par ailleurs, 23 cas ont été enregistrés en 2017 ayant causé à la mort à six personnes entre asphyxie et explosion de bonbonne de gaz. Les produits incriminés, dans la plupart des cas, sont le compteur électrique, le chauffe-bain et la bonbonne de gaz, a-t-ont expliqué.

L’écho Des Communes

Bir El-Djir

Journée de sensibilisation contre la consommation de la drogue



Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre les autres fléaux sociaux, la commune de Bir El Djir, a organisé une journée de portes ouvertes sur la prévention contre la consommation de la drogue. Des représentants des corps constitués, de imams, des médecins et des représentants de la société civile ont participé à cette journée, lors de laquelle, les intervenants ont mis l accent sur les conséquences dévastatrices de la drogue sur la santé de ses consommateurs et son impact dévastateur de la société et la cellule familiale.



Misserghine

D’anciens internationaux du handball honorés



A l’initiative du club sportif des amateurs «Espoirs de Misserghine» et les anciens handballeurs originaires de la commune Misserghine, un tournoi de handball regroupant quatre équipes a été organisé du 13 au 14 avril. Cette compétition a vu la participation, entre autres, des anciens handballeurs des deux clubs de Mouloudia d’Oran et Alger. L’ancien ministre de la jeunesse et des sport et président de la fédération algérienne handball a été l’invité d’honneur de cette compétition. A l’occasion, des anciens internationaux de cette discipline sportive ont été honorés.



Boutlélis

Démolition de 11 habitations illicites



Les services de la commune de Boutlélis en coordination avec la Daïra ont procédé la fin de la semaine dernière, à la démolition de 11 habitations construites illicitement érigées sur des terrains domaniaux dans la localité de Bridéa. L’opération qui a commencé très tôt le matin n’est pas la première du genre. En en effet, l’on croit savoir que 140 constructions illicites ont été démolies depuis le début de l’année en cours. Alors que les efforts de lutte contre cette anarchie devraient se poursuivre dans les semaines à venir, des actions en justice devraient être lancées à l’encontre des auteurs de spéculation et squat du foncier appartenant à l’Etat, a-t-on appris.



Hassi Mefsoukh

Le programme 125 logements LPA relancé



A l’arrêt depuis 2016, les travaux du projet de réalisation de 125 logements LPA à Hassi Mefsoukh seront relancés incessamment. Selon la direction du logement de la wilaya d’Oran, les problèmes liés à la non établissement de l’acte administratif de l’assiettes foncière réservée à ce projet, sont en cours de règlement. Les souscripteurs à ce programmes ont été conviés par voie officielle à se rapprocher des services de l’OPGI de la wilaya d’Oran pour actualiser leurs dossiers, notamment auprès de la Caisse nationale du logement (CNL). De nouveaux avis d’appel d’offres pour le choix des entreprises de réalisation des travaux devront être lancés dans les jours à venir.