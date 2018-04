Journées nationales du cinéma des jeunes : Plus d’une vingtaine de participants à Djelfa

Plus d’une vingtaine de cinéastes et réalisateurs de courts métrages et documentaires prennent part aux journées nationales du cinéma des jeunes, abritées par la maison de la culture "Ibn Rochd" de Djelfa, a-t-on appris, hier, des organisateurs. Cette 2eme deuxième édition du genre, organisée par la direction de la culture de la wilaya, a été inaugurée, dans la soirée de dimanche, par la projection d’un film documentaire mettant en exergue le bilan des activités de la première édition de ces journées cinématographiques, suivi par une présentation des courts métrages et documentaires en lice pour cette 2eme édition, dont le jury est présidé par le cinéaste Ghouti Ben Dadouche. L’opportunité a, également, donné lieu à la présentation des membres du jury, parmi lesquels se trouvent le PR Karzabi Sid Ahmed, les réalisateurs Rachid Benallal et Saïd Mahdaoui , et la cinéaste khadra Boudehane, avant la tenue d’une cérémonie en l’honneur de deux figures réputées de la scène artistique nationale, Ahmed Kadri, plus connu sous le nom de " krikeche " et Amine Bouada. A noter que cette 2eme édition du genre est marquée par l’institution d’un prix pour le meilleur reportage- photo, visant l’encouragement de l’art de la photographie. Selon ses organisateurs, la manifestation qui se poursuivra jusqu’au 25 courant, est une " opportunité offerte aux amateurs du 7eme art pour prendre connaissance et savourer des œuvres et créations cinématographiques réalisées par de jeunes talents algériens férus de ce domaine ".