Journée internationale du livre : L’importance de la lecture en débat

Mettant en exergue l’importance de la lecture, le directeur du livre auprès du ministère de la Culture, M. Djamel Foughali, a déploré le fait que les parents n’incitent pas leurs enfants à lire, et préfèrent offrir des téléphone au lieu d’un livre.

Intervenant lors d’une conférence, le Directeur du livre au ministère de la Culture a indiqué que son département ministériel ne ménage aucun effort pour la distribution du livre à travers le territoire national. «Tous les livres qui ont été édités ont été distribués à travers les quarante-huit directions de la culture», a-t-il dit, avant de préciser : «Nous ne faisons pas de différence entre les grandes bibliothèques et leurs annexes… nous estimons que le livre, c’est tout simplement la vie.» Organisée par l’association El-Kalima, au niveau de la maison de la Culture Azzedine- Medjoubi, cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du livre. Répondant à une question relative aux tenants de la loi sur le livre, M. Foughali a rappelé le fait que «depuis 2015, nous bénéficions d’une loi réservée au livre», soulignant que «dans ses différents articles, cette loi revoit plusieurs activités concernant le livre, permettant ainsi sa plus large diffusion». Ceci d’autant que la nouvelle législation est de plus en plus en conformité avec les exigences et normes internationales en la matière. Dans le même ordre d’idées, le directeur a rappelé qu’«il existe dix-huit lois exécutives inhérentes au secteur, dont douze concernent le ministère de la Culture», précisant que «le ministère de la Culture a œuvré à l’élaboration de deux textes de loi, et nous œuvrerons à finaliser le reste des textes, spécialement ceux qui concernent le prix unique du livre».

Il y a lieu de noter que cette journée est célébrée dans le monde entier. Le 23 avril 1616, disparaissaient Cervantes, Shakespeare et Garcilaso de la Vega dit l’Inca. Ce 23 avril marque aussi la naissance ou la mort d’éminents écrivains, tels que Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla ou Manuel Mejía Vallejo.

L’idée de cette célébration trouve son origine en Catalogne (Espagne), où il est de tradition d’offrir une rose pour l’achat d’un livre. Le succès de cette initiative dépend essentiellement du soutien que peuvent lui apporter les milieux intéressés (auteurs, éditeurs, libraires, éducateurs et bibliothécaires, institutions publiques et privées, organisations non gouvernementales et médias) qui sont mobilisés dans chaque pays par l’intermédiaire des Commissions nationales pour l’UNESCO, les associations, centres et clubs UNESCO, les réseaux d’écoles et de bibliothèques associées et tous ceux qui se sentent motivés pour participer à cette fête mondiale.

Sihem Oubraham