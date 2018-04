19e festival culturel européen en Algérie : Diversité et échange

«Les couleurs de l’Europe», tel est le slogan du festival culturel européen qui se tiendra du 26 avril au 13 mai en Algérie. Cette grande manifestation culturelle est placée sous le signe de la diversité et des échanges entre les deux rives de la Méditerranée.

A l’occasion de la tenue de la dix-neuvième édition du festival européen en Algérie, prévu du 26 avril au 13 mai aux salles El Mouggar et Ibn Zeydoun, une conférence de presse a eu lieu hier, à l’office de Riad El Feth à Alger, animée par l’ambassadeur, chef de délégation de l’Union Européenne en Algérie John O’Rourke.

Ayant comme slogan « les couleurs de l’Europe », le festival européen est placé sous le signe de la diversité culturelle et des échanges entre les deux rives de la méditerranée, depuis son avènement, le festival européen est organisé en coordination avec les services des affaires culturelles des Etats membres de l’union européenne représentés en Algérie, avec le soutien du Ministère de la Culture et ses institutions de sous-tutelle, notamment l’office de Riad El Feth et l’office national de la culture et de l’information (ONCI).

Alors que Bejaia, était à l’honneur lors de la précédente édition, le festival européen élargit ses activités pour cette 19e édition en allant proposer des spectacles à Oran, Annaba, Tlemcen et Constantine en sus de la capitale.

« Nous avons choisi ces villes pour des raisons logistiques et pratiques. Ce sont des villes où nous il y a de bonnes salles susceptibles d’accueillir de grands spectacles, ainsi que l’institut français des différentes villes qui devraient accueillir des spectacles », a-t-il souligné.

L’interlocuteur a expliqué que la forte programmation des spectacles de musique et de cinéma est par rapport à la réponse massive du public algérien aux arts vivants, dont la programmation des spectacles est passée à 19h, alors qu’elle était à 15h et 17h aux précédentes éditions, et ce, pour drainer le plus grand nombre de public. Pas moins de dix sept pays prendront part à cette 19e édition du festival européen, à savoir l’Autriche, la Suède, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Italie, la République Tchèque, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la Bulgarie, la France, la Finlande, la Belgique. Une riche programmation est au menu du festival avec des représentations de musicales avec notamment du jazz, fado, classique et flamenco, des spectacles de danse, de magie et exposition de photographie sont également au programme. Pour ce qui est du septième art, le court-métrage bénéficiera d’une attention particulière avec une journée dédiée et un master class, avec notamment la projection de plusieurs longs-métrages de différents pays.

