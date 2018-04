Algérie - Biélorussie : Consolider la coopération bilatérale

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et la diversification des partenaires de l’Algérie, des rencontres d’affaires algéro-biélorusses seront organisées, ce jeudi, au siège de la CACI. La délégation de ce pays née de l’effondrement de l’ex-URSS, en 1991, est composée d’entreprises activant dans les secteurs de l’agroalimentaire et l’agriculture, le BTPH, l’engineering, l’automobile, l’industrie mécanique ainsi que l’électronique.

Des segments où les Biélorusses souhaitent monter des partenariats avec la partie algérienne. Affectée par une grave crise économique et financière, depuis 2011, le pays devait connaître, en 2015, une situation économique préoccupante, aggravée par l’amenuisement des perspectives économiques dans la région, et par la chute des prix du pétrole, la Biélorussie cherche à s’ouvrir sur d’autres horizons pour améliorer ses performances économiques. Cette volonté d’accroître les échanges entre les deux pays a été formulée à l’occasion de la visite officielle effectuée par notre ministre des Affaires étrangères, en Biélorussie, en février 2018.

En effet, la visite du chef de la diplomatie algérienne a permis aux responsables, algériens et biélorusses de relancer les discussions «sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et leur diversification à travers l’exploration de nouveaux domaines de coopération». Abdelkader Messahel et son homologue Vladimir Makei ont ainsi convenu de poursuivre les efforts pour développer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays et promouvoir les investissements dans les deux sens. Aussi, les potentialités des économies des deux pays dans divers secteurs d’activité ont été largement abordées par les deux ministres. Les deux parties ont convenu de cette nécessité de mettre en place les instruments susceptibles de contribuer à la facilitation des échanges bilatéraux, notamment à travers l’instauration d’un cadre institutionnel qui sera chargé de promouvoir la coopération bilatérale et la facilitation des échanges de délégations entre les deux pays. Les deux ministres se sont également engagés, pour la circonstance, sur le maintien de la concertation et sur la nécessité de renforcer la coopération, entre les deux pays, notamment à travers l’organisation, à Alger, de la première session de la Commission Mixte de coopération avant la fin de l’année en cours. À titre de rappel, les principaux secteurs d’activités contribuant dans le PIB de la Biélorussie, sont l’agriculture, l’industrie et les services.

D. Akila